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Pac-Man tendrá una serie de nuevos cortos animados en YouTube para celebrar su aniversario

46 añitos no más. Está muy joven todavía.

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En 2025 celebramos los 45 años de Pac-Man con un nuevo y bizarro juego, una consola de edición especial, remasterizaciones de clásicos, muchas colaboraciones y productos con la imagen del «comecocos». 46 no es un número tan especial, pero este longevo personaje de videojuegos va a celebrar este aniversario de todos modos con Pac-Man: Snack Breaks una serie de cortometrajes animados que podremos ver gratis en YouTube.

Pueden ver el tráiler de la serie a continuación.

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Esta serie animada se estrenará como parte de «PAC-MAY: Connect the Dots», una celebración de un mes de duración con anuncios y actividades conmemorando las cuatro décadas y seis años de edad del personaje.

La serie animada Pac-Man: Snack Breaks se estrenará el viernes 22 de mayo de 2026 (día de su cumpleaños) y tendremos un nuevo capítulo cada mes. Podremos verlos todos en el canal oficial de Pac-Man en YouTube.

Esta serie creada en colaboración con el estudio de animación Cartuna cuenta la historia de Pac-Man tras abandonar su aldea para ir a vivir a la ciudad New Pac-City, donde será siempre perseguido por el Equipo Fantasma. El elenco de voces en inglés está conformado por Mike Cefalo como PAC-MAN e Inky, Mike Bodie como Blinky, Rebecca Wang como Pinky y Lukas Arnold como Clyde. Parece que no tendremos un doblaje oficial al español de Latinoamérica en su lanzamiento, pero esperamos que sí cuente con subtítulos en nuestro idioma.

Perseguido por fantasmas

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