Pac-Man tendrá una serie de nuevos cortos animados en YouTube para celebrar su aniversario

En 2025 celebramos los 45 años de Pac-Man con un nuevo y bizarro juego, una consola de edición especial, remasterizaciones de clásicos, muchas colaboraciones y productos con la imagen del «comecocos». 46 no es un número tan especial, pero este longevo personaje de videojuegos va a celebrar este aniversario de todos modos con Pac-Man: Snack Breaks una serie de cortometrajes animados que podremos ver gratis en YouTube.

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Pueden ver el tráiler de la serie a continuación.

Esta serie animada se estrenará como parte de «PAC-MAY: Connect the Dots», una celebración de un mes de duración con anuncios y actividades conmemorando las cuatro décadas y seis años de edad del personaje.

La serie animada Pac-Man: Snack Breaks se estrenará el viernes 22 de mayo de 2026 (día de su cumpleaños) y tendremos un nuevo capítulo cada mes. Podremos verlos todos en el canal oficial de Pac-Man en YouTube.

Esta serie creada en colaboración con el estudio de animación Cartuna cuenta la historia de Pac-Man tras abandonar su aldea para ir a vivir a la ciudad New Pac-City, donde será siempre perseguido por el Equipo Fantasma. El elenco de voces en inglés está conformado por Mike Cefalo como PAC-MAN e Inky, Mike Bodie como Blinky, Rebecca Wang como Pinky y Lukas Arnold como Clyde. Parece que no tendremos un doblaje oficial al español de Latinoamérica en su lanzamiento, pero esperamos que sí cuente con subtítulos en nuestro idioma.