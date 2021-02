Paramount+: lanzamiento, precio en Colombia y contenidos

Recientemente, ViacomCBS Networks Americas —división de ViacomCBS Inc.— reveló nuevos detalles sobre la plataforma de ‘streaming’ Paramount+. Antes conocido como CBS All Access, este servicio llegará a 18 países de Latinoamérica para competir contra Netflix, Disney+ y demás plataformas de ‘streaming’. Por fortuna, Colombia está incluida en esos territorios.

“Con una presencia global inigualable en televisión lineal, SVOD y AVOD, combinada con un potente motor de contenido —que incluye una inmensa biblioteca y una amplia cartera de shows originales premium—, ViacomCBS está en una posición única para aprovechar al máximo la enorme oportunidad que presenta el mercado de ‘streaming’ a nivel global”. Kelly Day, presidente de ‘Streaming’ y directora de Operaciones de ViacomCBS Networks International

“A través de ViacomCBS International Studios, podemos ofrecer contenido premium en español local para crear una verdadera experiencia tanto global como local y para todas las audiencias”. JC Acosta, presidente de ViacomCBS International Studios & Networks Americas

¿Cuándo será el lanzamiento de Paramount+ en Colombia y el resto de Latinoamérica?

El lanzamiento de Paramount+ en Colombia está programado para el próximo 4 de marzo.

¿Qué precio tendrá Paramount+ en Colombia?

A partir del mencionado lanzamiento, los consumidores en Colombia podrán suscribirse a una prueba gratuita de siete días y luego acceder a una suscripción mensual de $13.900 pesos.

¿En qué dispositivos estará disponible?

El lanzamiento de Paramount+ en Colombia y el resto de Latinoamérica apuntará por un precio competitivo a cambio de una gran biblioteca de contenidos.

Paramount+ estará disponible en línea (ParamountPlus.com), además de dispositivos de televisión y móviles conectados a través de la aplicación Paramount+ para iOS y Android.

¿Qué contenidos tendrá Paramount+?

Paramount+ será hogar de un gran catálogo de contenidos que se traduce a más de 5.000 horas de entretenimiento. Estos contenidos comprenderán desde series originales —tales como The Man Who Fell to Earth y The Offer— hasta películas clásicas de Paramount, tales como El Padrino y la franquicia Misión Imposible. Tampoco ha de olvidarse una amplia selección de programas infantiles de Nickelodeon, ‘reality shows’ de MTV y series de Showtime.

Fuente: comunicado de prensa de ViacomCBS Inc.