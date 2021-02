Tras varios meses de rumores, finalmente tenemos información oficial sobre el elenco de la largamente esperada serie basada en el videojuego The Last of Us que actualmente prepara HBO. De hecho, ya sabemos quiénes interpretaran a sus dos protagonistas.

Primero, The Hollywood Reporter llegó con la noticia de que Bella Ramsey será la joven actriz que interpretará a nuestra querida Ellie. Ramsey es principalmente conocida por su papel revelación en Game of Thrones como la pequeña pero valiente Lyanna Mormont.

Pero las noticias no pararon ahí. Primero comenzaron los rumores de que el rol de Joel, el personaje que controlamos la mayor parte del tiempo en The Last of Us, había sido ofrecido al actor Mahershala Ali. No sabemos si esto fue cierto, pero poco después llegó Deadline a revelar que el actor chileno Pedro Pascal se había quedado con el papel.

Pedro Pascal es uno de los actores de moda. Lo vimos como el personaje titular en las dos primeras temporadas de The Mandalorian y esperamos verlo regresar en la tercera. También apareció en las recientes Superheróicos y Mujer Maravilla 1984, en la que interpretó al villano Maxwell Lord.

The Last of Us cuenta la historia de un hombre que debe escoltar a una adolescente a través de Estados Unidos post-apocalíptico en el que la humanidad ha sido arrasada por una infección cerebral que los convierte en monstruos fúngicos. Es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Su secuela se convirtió en uno de los juegos más premiados y mejor calificados de 2020.

