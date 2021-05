Una película animada de Injustice: Gods Among Us está en camino

Si bien Injustice: Gods Among Us no fue la primera historia que presentó la idea de un Superman malvado —los cómics de The Boys e Invincible son más antiguos, por no mencionar realidades alternas dentro del universo DC—, no sería arriesgado decir que la popularizó. Desde su debut en 2013, el juego de NetherRealm Studios ha sido alabado por el público y la crítica. Su éxito comercial aseguró que tuviera una secuela. Como si no fuera suficiente, también recibió una serie de cómics escrita por Tom Taylor. Esta expande la historia al ambientarse antes del primer juego y presentar en mayor detalle el descenso de Superman.

Ahora, 8 años después, Injustice: Gods Among Us recibirá una película animada. Curiosamente, el anuncio no fue hecho por DC ni Warner Bros. Animation. La existencia de esta cinta fue revelada por un comunicado de prensa sobre Batman: The Long Halloween, Part Two. Entre las características del Blu-ray, habrá un avance de una película de Injustice.

¿Cuándo será la fecha de estreno de la película animada de Injustice: Gods Among Us?

Se desconoce la fecha de estreno de la película animada de Injustice: Gods Among Us.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Se desconoce quiénes trabajarán en la película animada de Injustice: Gods Among Us.

¿De qué trata Injustice: Gods Among Us?

Como se mencionó, Injustice: Gods Among Us se ambienta en un universo paralelo en el que Superman se vuelve un dictador tras asesinar al Guasón. ¿El motivo? El Príncipe Payaso del Crimen fue la causa de la muerte prematura de Lois Lane. Mientras que el juego muestra cómo una Liga de la Justicia de otra dimensión ayuda a la resistencia a derrotar al Superman malvado, los cómics relatan en detalle los eventos antes y después de la muerte de Lois Lane. Lo más probable es que la película animada de Injustice tome elementos de ambas fuentes.

Vía: Collider

Fuente: Warner Bros. Home Entertainment