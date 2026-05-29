La película Backrooms explicada, qué es ese misterioso lugar y de dónde vienen sus monstruos

Si ya vieron la nueva película Backrooms: sin salida y se están preguntando por qué hay un bizarro espacio de oficinas abandonado e infinito detrás de una tienda de muebles, no son los únicos. Desde su origen como un ‘creepypasta’ y meme de Internet, los ‘backrooms’ ha sido un misterio que se ha ido expandiendo gracias a los mismos fanáticos que crean su ‘lore’. A continuación vamos a tratar de analizar a fondo y explicar qué está pasando con la corporación Async y los espacios liminales de este extraño universo que se esconde en el “cuarto de atrás” de la realidad.

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Antes que nada, veamos cómo empezó todo.

El origen de los Backrooms

La idea de los ‘backrooms’ comenzó con una publicación en la sección paranormal del infame foro 4chan sobre “imágenes inquietantes que por alguna razón se sienten extrañas”. Esa imagen de lo que parece ser una oficina alfombrada vacía con papel de pared amarillento luego fue asociada a un ‘creepypasta’ del mismo foro que rezaba lo siguiente:

Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas terminarás en los Backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra húmeda, la locura del amarillo monocromático, el interminable zumbido de las luces fluorescentes y aproximadamente seiscientos millones de millas cuadradas distribuidas aleatoriamente en las que puedes quedar atrapado. Dios te libre si escuchas algo deambulando por ahí, porque puedes estar seguro de que ya te escuchó.

Estas publicaciones se viralizaron y personas en todos los rincones de Internet comenzaron a crear nuevas historias, fotografías y hasta videojuegos y cortometrajes expandiendo la idea original. Una de esas personas fue Kane Parsons —mejor conocido en línea como Kane Pixels— que creó una serie web con su propia interpretación de los “cuartos de atrás”.

La película Backrooms: sin salida está en continuidad con esa serie web y toma varios de sus elementos, principalmente la presencia de la corporación Async explorando el lugar. Aunque no es necesario haber visto los capítulos de la serie para “entender” la película, si le da un contexto interesante.

Debo aclarar que todavía no hay una explicación oficial sobre qué son o de dónde vienen los Backrooms. Todo lo que voy a explicar aquí es resultado de las teorías de los fans o de mi propio análisis. También debo decir que este ‘lore’ es solamente de la serie web y la película. En Internet hay muchas otras interpretaciones de los Backrooms con sus propias historias y videojuegos que nada tienen que ver con esto.

La historia de Async y la exploración de los ‘Backrooms’

La serie web de Parsons consiste principalmente de grabaciones hechas por los empleados de Async y otras personas que voluntaria o involuntariamente terminan en esta extraña realidad detrás de la realidad. Los episodios no están en orden cronológico y la comunidad de fans se ha encargado de resolver sus misterios analizando los detalles que aparecen en segundo plano y crear teorías sobre la naturaleza de este extraño lugar.

No pretendo darles una explicación completa de todo lo que ocurre en la serie web —ya hay montones de canales de YouTube que lo han hecho— pero sí resumiré todo lo que puede ser importante para dar contexto a la película. Fans de los Backrooms, por favor no se enojen si no menciono a Ivan Beck ni nada sobre el “lore profundo”.

La compañía Async, que solía hacer máquinas de resonancia, realizó diferentes experimentos con electromagnetismo durante los años 80. En 1988, una de las pruebas de un proyecto etiquetado KV-31 abre de forma accidental o a propósito lo que parece ser una puerta a esa trastienda de la realidad. El experimento es completado el año siguiente, creando la que podría ser la primera puerta hacia los Backrooms, lo que además causó un terrible terremoto que causó graves daños y docenas de muertes en la zona de California, Estados Unidos. Algunas teorías dicen que este proyecto podría no solo haber creado la puerta, sino toda esa dimensión.

A partir de ese momento, varios puntos de la Tierra se convirtieron en puertas invisibles de acceso a los Backrooms. Muchas de las personas que encontraron esos puntos anómalos desde los cuales podían acceder a esa extraña dimensión desaparecieron para siempre, perdidos en los laberínticos pasillos del lugar o cazados por los extraños seres que los rondan.

Async comenzó a explorar y estudiar esta dimensión. Tras presentarle su proyecto al gobierno de Estados Unidos como un “lugar secreto de almacenamiento infinito” obtuvieron toda la financiación que necesitaban para su operación. Pero las cosas no salieron del todo bien. A lo largo de los años, varios empleados desaparecieron durante las exploraciones y en un uno de esos casos, uno de ellos reapareció meses después alegando que solo había estado perdido unas cuantas horas.

El tema de la dilación del tiempo no necesariamente es parte de la película, pero vale la pena mencionarlo. El tiempo no transcurre de forma normal en los Backrooms. No solo por el caso mencionado sino porque en algunos de los videos de la serie web vemos objetos y referencias que vienen de muchos años en el futuro.

Aunque esta serie web no ha terminado oficialmente, al momento de escribir este artículo no han salido nuevos episodios en más de un año, lo cual es comprensible ya que su creador estaba haciendo la película. La historia de Async y las personas que han caído en los Backrooms está inconclusa.

¿Qué son los Backrooms?

A lo largo de los años, los fanáticos de la serie web han discutido diferentes teorías sobre qué es este lugar. Una de las más populares solía ser que este universo es una simulación o una especie de videojuego y que los Backrooms era el “espacio por fuera de los niveles” al que usualmente se puede acceder gracias a ‘glitches’ y errores de programación, pero el mismo Kane Parsons dijo que este no era el caso. Sin embargo, hay otra teoría que estaba cobrando fuerza y que los eventos de la película parecen confirmar.

Hay un momento del filme en que Clark, el personaje de Chiwetel Ejiofor, describe el lugar diciendo que es como “si le describieras un perro a alguien que nunca ha visto un perro y le pides que lo dibuje” o como un “un lugar mal recordado”. Esto encaja muy bien en la idea de lugares liminales en el terror, algo que se ve también en otras obras como Exit 8 y Control.

En la última década hay una tendencia a apreciar mediante fotografías, historias, video e incluso videojuegos sitios como estaciones de tren, edificios abandonados y escuelas solitarias en horas de la noche. Sitios usualmente llenos de gente que resultan extraños e inquietantes cuando se encuentran sin presencia humana porque nunca les ponemos verdadera atención cuando estamos en ellos. Esa característica los hace perfectos para el horror y es en parte a lo que se debe el éxito inicial de la idea del “horror liminal”. La película vincula todas esas emociones al concepto de la memoria y cómo los lugares pueden representar a las personas.

Los Backrooms están formados por los lugares que recorremos en nuestra vida y a los que nunca prestamos demasiada atención, por lo que están recordados a medias… ¿pero recordados por quién… o por qué? Algunas teorías dicen que este lugar se va formando poco a poco con las memorias de aquellos que entran en contacto con esta dimensión. Otros creen que puede tratarse del recuerdo del “inconsciente colectivo de toda la humanidad” o que los Backroooms son en sí mismo un ente que se recuerda a sí mismo mediante lo que absorbe de las personas.

Durante la primera parte de la película, cuando seguimos a un empleado de Async con cámara en mano, vemos muchos objetos y elementos que luego reconocemos como parte de la tienda de muebles de Clark. Si estos eventos ocurrieron antes de que Clark encontrara la entrada, ¿cómo podrían estar ahí? Ya habíamos dicho que el tiempo no transcurre de forma completamente lineal en los Backrooms, pero también es posible que simplemente hayan aparecido por el simple “contacto” de las dos realidades. Después de todo, los efectos del electromagnetismo que emana del lugar (algo que resulta importante en la serie web) estaban afectando las luces de la tienda e incluso causó la extraña aparición de dos interruptores de energía inusuales. No es descabellado creer que el lugar haya adquirido una “memoria” de la tienda solo por compartir una “pared” con ella.

Los monstruos que recorren los pasillos

La teoría de que este lugar es un Ente solía ser reforzada por el hecho de que los monstruos que recorrían los pasillos habían sido descritos como “bacterias”, como si los Backrooms fueran el interior de un cuerpo. Sin embargo, lo que aprendemos en la película contrasta un poco con esto.

Clark describe a las criaturas que encuentra como “recuerdos imperfectos de personas que están allá afuera”. Así como la ‘memoria’ de los lugares que forman los Backrooms está deformada, las personas también lo están porque no siempre podemos recordar perfectamente los rostros de quienes vemos por ahí. Esto genera muchas dudas sobre qué clase de personas y lugares recordados son los que los Backrooms “eligen” recrear. Pero Clark tampoco puede estar completamente seguro de que lo que dice es cierto. Hay una teoría de que la extraña mujer de cabello rojo es un “recuerdo corrupto” de su esposa, ¿pero por qué no habría de recordarla “correctamente” cuando incluso tiene una fotografía de ella allí mismo? ¿Es lo que ven los Backrooms cuando miran dentro de su cabeza? O simplemente es la memoria de alguien no relacionado y se dio la casualidad de que era pelirroja como su esposa.

La presencia del Capitán Clark también altera de formas interesantes esta teoría. Parece ser que es la imagen que Clark tiene de si mismo como un monstruo que lastima a los demás, pero también podría ser la imagen que el resto del mundo tiene de él, pues lo han visto en la televisión o —en el caso de su esposa— le han visto ser violento. Este último caso soporta la teoría de que los Backrooms son formados por el inconsciente colectivo.

Async quiere entender a este monstruo y por eso pone las figuras del cavernícola en los Backrooms con el famoso saludo en múltiples idiomas del disco de oro de las Voyager, para atraer al monstruo hacia la cámara de la primera habitación y más adelante hacia la trampa de la copia de la tienda de muebles.

Tomando esto en cuenta, ¿cómo se explica la naturaleza del ‘monstruo’ que vemos en la serie web? De momento no tengo ninguna teoría al respecto. Esta criatura no tiene rasgos humanoides como si tienen el pirata y las demás personas “mal recordadas”. Podría ser una especie de visión surreal que alguien tenga de otra persona u otro tipo de ente que nada tiene que ver con las memorias, pero no lo sé. Si ustedes tienen una teoría al respecto, déjenla en los comentarios.

Laberinto de memorias

El tema central de la película Backrooms: sin salida son las memorias y estas no solo tienen importancia en los surreales pasillos de esta dimensión, sino en el desarrollo de los protagonistas y en su relación con esta extraña realidad.

Por un lado tenemos a Clark, un hombre con una crisis personal y graves problemas emocionales que no quiere enfrentar. Aunque asiste a terapia psicológica, queda claro que no busca cambiar sino que busca reafirmación de que “él está en lo correcto y no necesita hacer nada al respecto”. Al encontrar los Backrooms, Clark descubre un lugar que satisface su curiosidad vocacional como arquitecto y en el que puede lastimar a los demás sin contenerse, algo que según él, es su naturaleza. Los Backrooms están formados por su pasado y quedarse allí significa que no tiene que cambiar ni evolucionar.

Como ya dijimos, el monstruo ‘Capitán Clark’ es la representación de sus peores impulsos y tendencias violentas. Cuando Clark finalmente admite sus propias faltas, el monstruo lo asesina y se comienza a perseguir a la mujer que estaba “roleando” como su esposa a través del laberinto formado por sus frustraciones: una mala copia de la tienda de muebles que tanto resiente. El laberinto que él mismo creo.

En contraste tenemos a Mary (Renate Reinsve), la psicóloga de Clark que carga con el trauma de una infancia al lado de una madre con problemas psicológicos. Aunque siguió su carrera buscando ayudar a los demás por no haber podido ayudar a su madre, sigue amarrada a un pasado que no puede dejar atrás y que está ejemplificado en la huella de concreto que mantiene con ella incluso después de la destrucción de su antiguo hogar.

Al final de la película, después de que Mary abandona el laberinto con los científicos de Async, vemos que aparecen lugares y objetos de su pasado en los pasillos. Junto con la destrucción de la huella de concreto esto parece significar que ha logrado dejar esos malos recuerdos atrás.

El final de Backrooms explicado

El final de la película es muy ambiguo. Después de la entrevista de Mary con el empleado de Async vemos que los Backrooms siguen creciendo con nuevas memorias, especialmente las de Mary. También vemos una nueva “memoria de una persona” que la representa a ella.

Aunque lo más probable es que esto signifique que esta nueva memoria está basada en la imagen que tenía Clark de ella —o que los mismos Backrooms crearon de ella cuando pasó por sus pasillos— he visto que algunos lo interpretan como que Mary en realidad no escapó, sino que se transformó en esta criatura y que la entrevista solo fue una fantasía. El hecho de que ella esté sentada a una mesa da la impresión de que ambas personas son la misma, pero esto no encaja con los demás elementos que hemos visto.

La película no cuenta el final de la historia. De hecho, se desarrolla en medio de los eventos de la serie web. La misteriosa trama puede seguir desarrollándose en nuevos episodios o incluso en nuevas películas. Puede que en el futuro tengamos más respuestas… o nuevos misterios.

Esperamos que este análisis a fondo explicando Backrooms: Sin salida les haya ayudado a entender mejor esta intrigante película. Si tienen nuevas teorías o descubrieron detalles que ayuden a explicar otro de los misterios de los “cuartos traseros”, dejen un comentario.