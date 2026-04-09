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Película de Metal Gear Solid vuelve a mover los engranajes y ahora estará a cargo de los directores de Final Destination: Bloodlines

Al habla Snake, fuerte y claro.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Para diciembre del 2020, el director Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) se pronunció sobre las afirmaciones del actor Oscar Isaac, en las que mencionaba querer interpretar al icónico Solid Snake en la película eternamente en preproducción de Metal Gear Solid. Desde 2012, Sony Pictures y el productor Avi Arad han estado postergando el filme basado en el juego de Hideo Kojima. Oscar Isaac al parecer sí estuvo vinculado al proyecto pero posteriormente se retiró del mismo ante la poca aceleración. El guion había sido escrito por Jordan Vogt-Roberts en conjunto con Derek Connolly (Jurassic World, Star Wars: Episode IX).

Seis años después, todo indica que dicha visión no se hará realidad, pues de acuerdo con The Hollywood Reporter, los cineastas Zach Lipovsky y Adam B. Stein, responsables de Final Destination: Bloodlines, dirigirán la adaptación cinematográfica en acción real de Metal Gear Solid, la estimada franquicia de juegos de Konami. Ambos producirán la película para Columbia Pictures, de Sony, como parte de un acuerdo de preferencia entre Sony Pictures y su nueva productora, Wonderlab.

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Metal Gear Solid película
Zach Lipovsky y Adam B. Stein.

«Metal Gear Solid fue una obra maestra cinematográfica que revolucionó para siempre los videojuegos. Nos sentimos emocionados y honrados de dar vida a los icónicos personajes y al inolvidable mundo de Hideo Kojima», declararon los directores.

Se desconoce si el actor Oscar Isaac volvería a vincularse a la película ahora que recibió luz verde y nuevos directores. Avi y Ari Arad, padre e hijo, son los productores asociados. Este acuerdo consolida la relación de Lipovsky y Stein con el estudio, donde ya están desarrollando varios proyectos, incluyendo una película animada de Venom para Sony Pictures Animation, que ellos mismos dirigen. También están desarrollando la épica de ciencia ficción original The Earthling para Columbia Pictures, que dirigirán y producirán junto a Eric Heisserer y Scott Glassgold.

Avi Arad igualmente trabaja a la par de Shigeru Miyamoto en la adaptación de The Legend of Zelda. Anteriormente tuvo la misma labor en la película de Uncharted, que recibirá una secuela confirmada en 2024, sin fecha definida.

Sony Pictures también tiene entre sus planes una película de Shadow of the Colossus.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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