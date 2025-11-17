Película de The Legend of Zelda nos deja ver un adelanto de cómo luce Link, la princesa y a… ¿Impa?

Nintendo reveló oficialmente cómo lucen Zelda y Link en la primera película ‘live-action’ de The Legend of Zelda prevista para 2027. En las imágenes se puede ver a Bo Bragason como Zelda con un atuendo reminiscente a Breath of the Wild y a Benjamin Evan Ainsworth como Link con un aspecto parecido al de la era Twilight Princess, en el clásico tono verde más oscuro.

Bo Bragason como Zelda.

Benjamin Evan Ainsworth como Link.

El rodaje de The Legend of Zelda comenzó en Nueva Zelanda. Videos extraoficiales publicados en redes sociales también muestran una escena filmada en un bosque, donde se puede ver a Bo Bragason (Zelda) y a Benjamin Evan Ainsworth (Link). Además se puede ver a un tercer personaje, que para cualquier conocedor se identifica como Impa, guardiana Sheikah de la princesa. Impa parece ser interpretada por Dichen Lachman (Severance).

Nintendo aún no ha confirmado oficialmente la participación de Lachman, aunque además del gran parecido con la actriz, los fans han notado que trabajó anteriormente con el director del proyecto, Wes Ball. La película de The Legend of Zelda está siendo producida por el legendario director creativo de la compañía y creador de la franquicia, Shigeru Miyamoto, junto con Avi Arad de Sony Pictures. Derek Connolly, guionista de Jurassic World, escribió el guion.

«The Legend of Zelda sigue a Link, un joven guerrero destinado a proteger el mágico reino de Hyrule de las fuerzas de la oscuridad. Esta tierra está amenazada por Ganon, un despiadado señor de la guerra que busca la Trifuerza, una antigua reliquia que, según se dice, otorga un poder ilimitado. Para detenerlo, Link debe emprender un peligroso viaje, luchando contra criaturas monstruosas, explorando calabozos traicioneros y resolviendo intrincados acertijos para descubrir artefactos sagrados que pueden ayudarlo en su misión».

The Legend of Zelda se estrena el 7 de mayo de 2027.