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Película de Transformers y GI Joe es oficialmente cancelada por Hasbro y Paramount

Vía libre para Decepticons y Cobra.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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La película confirmada en CinemaCon 2024 que uniría los universos de Transformers y GI Joe, no seguirá adelante y habría sido cancelada por Hasbro y Paramount. La semilla de este filme no catalogado como ‘crossover’, sino como una historia de Transformers con invitados de GI Joe, se planteó inicialmente al final de la película de 2023, Transformers: El despertar de las bestias.

Tras vivir una aventura en Perú junto a los Autobots y los Maximals –y evitar que el planeta devorador Unicron destruyera la Tierra–, el exmilitar y experto en tecnología Noah Diaz (Anthony Ramos) fue contactado por el agente Burke (Michael Kelly), un reclutador de GI Joe. Aquello debía dar paso a una película conjunta protagonizada por Chris Hemsworth en el papel de Duke; Hemsworth ya estaba vinculado a la franquicia tras haber prestado su voz a Orion Pax/Optimus Prime en Transformers One (2024).

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Una película de GI Joe dirigida por Danny McBride mientras tanto se prepara, con Bradley Cooper como Duke. Este es el último golpe para la franquicia cinematográfica de Transformers, de la cual ahora se desconoce cuándo volverá a llegar a la gran pantalla. En febrero del 2024, el productor Lorenzo di Bonaventura se refirió al filme no como un ‘crossover’ sino como una película de Transformers.

«Estamos explorando cómo hacer eso. Esperamos que salga en verano del 2026, definitivamente vamos a cumplir la promesa de un Joe entrando a ese mundo. La gente insiste en hablar sobre ‘crossover’. No es un ‘crossover’ en la forma que lo veo, es uno o varios personajes de GI Joe entrando al mundo de Transformers, así que no es la mezcla de ambos».

Transformers y GI Joe ya han tenido ‘crossovers’ en los cómics, pero esta habría sido la primera vez que ocurriría en la gran pantalla y en acción real o ‘live action’.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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