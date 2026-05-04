Explicamos la película Exit 8, el significado del final, sus temas y por qué existe el ‘loop’

Igual que el videojuego independiente en el que está basada, la película Exit 8 (Salida 8) no nos da muchas explicaciones sobre los misterios del pasillo de la estación de tren subterráneo que se repite una y otra vez. ¿Por qué hay un ‘loop’ en este lugar? ¿Qué son realmente las anomalías que se presentan? ¿Cuál es el significado de lo que ocurre? Voy a intentar explicar todo esto, incluyendo su final.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

Como es de esperar, este artículo está lleno de ‘spoilers’. No les recomiendo seguir leyendo a menos que ya hayan visto la película. No basta simplemente con haber jugado el juego, pues el filme introduce una historia y bastante ‘lore’ que no encontramos en el título de Kotake Create ni en su secuela Platform 8.

La “historia” del juego

La película Exit 8 es sorprendentemente fiel a la estructura del juego y eso la convierte en una adaptación muy diferente a las demás: no intenta adaptar la historia al cine, lo que hace es adaptar sus mecánicas.

En ambas obras tenemos a un hombre “perdido” en el pasillo de una estación de tren subterráneo que se repite en un ‘loop’ infinito a menos que detecte correctamente las “anomalías” que ocurren. Estos pueden ser cambios en detalles pequeños o apariciones sobrenaturales y escalofriantes. Si no hay anomalías, puede seguir adelante y si las hay, debe retroceder. Si lo hace correctamente ocho veces seguidas, llegará a la salida número 8 y podrá escapar. Eso es todo. No hay realmente una historia en el juego y su mismo creador lo ha confirmado. No hay un vínculo entre las anomalías y el protagonista ni una interpretación diferente a la que el jugador quiera darle.

Entre las teorías más comunes es que el pasillo es una especie de purgatorio del que el jugador debe escapar. Toma la forma de un escenario liminal tan conocido como el de una estación de tren subterráneo como una metáfora de una vida repetitiva. Que la secuela Platform 8 sea en realidad una precuela en la que el protagonista debe sobrevivir a un tren lleno de anomalías más aterradoras y agresivas antes de llegar al pasillo de la estación encaja dentro de una lectura dantesca: el tren es el infierno y al escapar de él llega al pasillo que es el purgatorio. Escapar de ambos los llevará al cielo: el exterior de la estación.

De nuevo, esta es solo una interpretación de los jugadores que no necesariamente está soportada por el contenido de los juegos.

La historia de la película

Como dije al principio, la película Exit 8 tiene mucha más historia y elementos narrativos que el juego. La búsqueda de la salida 8 está rodeada de misterio y no es explicada directamente, pero hay muchos más elementos simbólicos y temas que nos permiten dilucidar su significado.

El protagonista del film es un adulto joven simplemente identificado como “el hombre perdido». Justo antes de quedarse atrapado en el ‘loop’ recibe una llamada de su expareja diciendo que está embarazada y que actualmente se encuentra en el hospital tratando de tomar la decisión de interrumpirlo o no. Algunas de las anomalías que el protagonista va encontrar están directamente relacionadas con la perspectiva de ser padre — los llantos de un bebé, una llamada fantasma de su expareja — o con imágenes que vio anteriormente en su teléfono: una inundación y una rata con una oreja humana en su lomo, referencia a un experimento científico supuestamente real.

También conocemos la historia del “hombre caminante” —el ‘sarariman’— que se encuentra en todas las instancias del ciclo y explican cómo quedó atrapado en este, así como la de un niño que también busca la salida para reunirse con su madre.

¿Qué es el ‘loop’ infinito de Exit 8?

Aunque la película no da una explicación directa sobre la naturaleza del ‘loop’, sí nos da suficientes pistas al respecto para que saquemos nuestras propias teorías e interpretaciones. Unas de las más importantes están en la revelación de los tres personajes importantes —el hombre perdido, el hombre caminante y el niño— pues justo cuando va a aparecer su descripción, vemos una palabra formada por algunas de las letras de sus “nombres”.

El hombre perdido: “Test” (prueba)

El hombre caminante: “he ll” (infierno)

El niño: “he” (él)

Estas palabras se refieren a las razones de ser del ciclo infinito. Vamos a explicarlas una por una.

La prueba del hombre perdido

El protagonista de Exit 8 no está solamente “perdido” en la estación del tren subterráneo, está perdido en su propia vida. Lo poco que sabemos sobre él es que tiene un trabajo de medio tiempo, su relación con su pareja terminó hace poco, sufre de problemas respiratorios y tiene problemas para tomar decisiones. Su incapacidad para defender a la madre de un bebé que estaba siendo insultada en el tren habla sobre la forma en que simplemente se deja llevar por la corriente incluso cuando sabe que las cosas están mal. Todo en su vida está a medias. Es una persona incompleta.

Quedarse atrapado en el ‘loop’ de la salida 8 de la estación es una especie de prueba para él. Para escapar no solo de esta pesadilla sino de la monotonía de su vida —representada por el espacio liminal que es el pasillo— debe enfrentar sus propias indecisiones en forma de anomalías como el llanto del bebé, la llamada fantasma de su ex y hasta el escapismo que representa su teléfono (las criaturas que había visto en su pantalla mientras ignoraba la situación del tren). El ‘loop’ incluso pone frente a él a su propio hijo, o al menos una versión en la que su ex decide tenerlo aunque el padre se mantiene por fuera de sus vidas.

Hay un momento en que él tiene una visión en la que está con su pareja y su hijo en la playa. Tras expresar sus dudas y decir que no sabe en realidad qué es lo que está haciendo y si es lo correcto, recibe una revelación: “nadie sabe que es lo correcto, pero las cosas saldrán bien porque lo haces por ‘él’”. No puede quedarse “dando vueltas en el mismo lugar”. Debe tomar una decisión con firmeza y seguir adelante. Es tras eso que logra terminar el ciclo y se le da la oportunidad de corregir los errores que cometió por su indecisión ante la vida: tener a su hijo y hacer algo respecto a la mujer que es abusada en el tren, representando su voluntad de proteger a su familia. Esa es la explicación del final de la película Exit 8.

El hombre perdido pasó la prueba. Logró escapar del ciclo infinito de indecisión y encontrar un propósito para su vida. Esto es algo que no logró el “hombre caminante”.

El infierno del hombre caminante

Una de las dudas que siempre ha asaltado a los jugadores de The Exit 8 es el hombre que nos cruzamos en cada ciclo. ¿Está también atrapado en el loop? ¿Por qué no interactúa con nosotros? ¿Por qué se ve afectado por las anomalías? La versión de este personaje en la película nos da algunas respuestas gracias a un capítulo enteramente dedicado a él.

Igual que el protagonista, el caminante también quedó atrapado en el ‘loop’ de la salida 8, solo que en cada ciclo se cruzaba con una mujer joven que tampoco reaccionaba a su presencia… hasta que sí lo hace como una anomalía.

Sabemos qué el caminante se quedó atrapado en el ciclo “el día que por fin vería a su hijo” y que es un “sarariman”. Por su conversación con la mujer, podemos intuir que el ciclo representa su día a día: una interminable repetición de tomar el tren para ir a trabajar y luego para regresar a su casa. Algo que aparentemente ni siquiera le dejaba tiempo suficiente para ver a su hijo.

Una idea con la que se identifican cada vez más los millennials (generación a la que presumiblemente pertenece el caminante) y la generación z (el hombre perdido y la mujer joven) es un rechazo a la monotonía de la vida laboral del oficinista. La idea de repetir una y otra vez las mismas acciones todos los días hasta lograr el cada vez más lejano sueño de una pensión suena como un verdadero infierno y eso es lo que el ‘loop’ parece representar para este personaje.

Una de las razones por las que el horror contemporáneo recurre tanto a los espacios liminales como estaciones de tren, calles solitarias, centros comerciales y oficinas abandonadas es porque estos han comenzado a representar la monotonía del día a día. El ‘loop’ de Exit 8, el espacio infinito de Backrooms, las oficinas imposibles de Control, y las pizzerias y centros comerciales abandonados de Five Nights at Freddy’s son la representación de una vida repetitiva e insatisfactoria, uno de los mayores temores modernos.

Es claro que el hombre caminante tampoco está satisfecho con esta vida. Si tanto deseaba rechazarla, ¿por qué se quedó atrapado en el ciclo? La respuesta está en el tercer personaje.

ÉL es el niño

Aunque el niño no es una anomalía, el ciclo lo puso allí por una razón. Él no solo es el hijo del hombre perdido, sino que también el hijo del hombre caminante. Ambos hombres inicialmente tomaron la decisión de protegerlo, pero solo el protagonista se dio cuenta de que debía ponerle atención real y que debía protegerlo a cualquier costo. El hombre caminante quiso escapar incluso si dejaba al niño atrás, pero no se dio cuenta que al rechazarlo estaba rechazando a su propio hijo y por lo tanto eligió una vida en la que no iba a volver a tener tiempo para verlo, una vida de tomar el tren todos los días para ir a trabajar y de recorrer una y otra vez el mismo pasillo de la misma estación.

La caracola que le ofrece a su padre es una espiral, que a diferencia de un ‘loop’ si tiene un final en su centro: una salida. Este niño también representa a dos hijos diferentes y además viene de un futuro alterno basado en decisiones que aún no han sido tomadas. Es imposible, pero es claro que el ‘loop’ de Exit 8 va más allá del tiempo y el espacio. ¿Por qué existe algo así?

¿Por qué existe el ‘loop’ de la película Exit 8?

Uno de los símbolos más claros que hay en la película es el del número 8, el cual de forma horizontal también representa el infinito. Otra referencia directa a la naturaleza infinita del pasillo está en uno de los afiches que promociona una exposición de M.C. Escher, un artista conocido por sus grabados que representaban geometrías y ángulos imposibles

Este afiche tiene una cinta de Moebius en forma de ocho siendo recorrida por hormigas. Específicamente es Banda de Mobius II, de Escher. La interpretación de esta imagen parece clara: estos insectos reconocidos por ser trabajadores incansables representan a los humanos que recorren una y otra vez esa misma estación. Un oficio repetitivo e inacabable. La trama de la misma película.

Por cierto, hay ocho números 8 en ese afiche.

La música que suena durante la película —y que existe la posibilidad de que sea diegética tomando en cuenta que es la clase de música clásica que suelen poner en las estaciones de trenes— es Boléro de Maurice Ravel, una pieza de música clásica que repite la misma melodía docenas de veces.

Todo este simbolismo apunta a que este pasillo representa el infinito mismo. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo ganó este lugar específicamente el poder del infinito, de presentar anomalías y de atrapar personajes más allá del tiempo y el espacio? Tengo una teoría al respecto y aunque no es una explicación oficial y confirmada, creo que tiene sentido y le da significado a todos los elementos de Exit 8.

En la mitología japonesa existe el concepto de ‘tsukumogami’ (si han jugado Silent Hill f, seguramente están familiarizados con él), que se refiere a objetos que cobran vida o adquieren poder al ser poseídos por un dios o ‘kami’. Gracias al cartel de salida del pasillo sabemos que la estación está cerca a un templo budista (Yonago), y no son raros los casos en los que estos templos eran construidos sobre altares shinto o en sus alrededores.

Es posible que la estación estuviera en el área de influencia de un ‘kami’ y que éste hubiera poseído un lugar. La forma en que las “instrucciones” sobre las anomalías están comunicadas mediante un cartel me hace pensar en un dios poniendo a prueba a un humano. El pasillo de la estación podría ser un ‘tsukumogami’ con el poder del infinito y usa su poder para poner a prueba a ciertas personas que lo recorren para darles una segunda oportunidad en la vida o condenarlos a un infierno que se repite una y otra vez.

Otra interpretación de la trama hace de lado las ideas shintoistas y va directamente hacia una lectura budista soportada por la cercanía del templo Yonago. En su blog, la periodista Asha Bardon compara el ciclo de ocho vueltas por el pasillo de la salida 8 con el noble camino óctuple del ‘samsara’ para alcanzar el nirvana y el cese del sufrimiento. También se pueden encontrar excelentes lecturas de este filme en el excelente video de Darren Mooney sobre Exit 8 para el canal de YouTube Second Wind.

Espero que este artículo les haya ayudado a entender mejor los temas, el simbolismo y el final de Exit 8. Si ustedes tienen una interpretación diferente de los eventos de la película, esperamos sus comentarios.