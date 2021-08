La película de imagen real de My Hero Academia ya tiene director

A finales 2018, Legendary Pictures dio a conocer que estaba trabajando en una película de imagen real (‘live-action’) de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). Tras ese anuncio inicial, la productora no compartió más información al respecto y así permanecería por 3 años.

Después de esta larga ausencia de noticias, finalmente sabemos quién será el director de la película de imagen real (‘live-action’) de My Hero Academia (Boku no Hero Academia).

¿Quién será el director de la película de imagen real (‘live-action’) de My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

Variety ha dado a conocer que la película de imagen real (‘live-action’) de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) será dirigida por Shinsuke Satō. Es mejor conocido por dirigir múltiples proyectos de imagen real (‘live-action’) basados en ‘manganime’. Entre estos se encuentran las películas de Bleach (2018), Inuyashiki (2018) y I Am a Hero (2015). También fue director de la serie de Alice in Borderland (2019) y repetirá su rol en la temporada 2.

¿Cuándo será el estreno de la película de imagen real (‘live-action’) de My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

Shinsuke Satō

La película de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) aún no tiene fecha de estreno.

¿Quiénes más están involucrados en la producción?

Por el momento, el elenco permanece como un misterio. No obstante, se sabe que Alex Garcia, Jay Ashenfelter y Ryōsuke Yoritomi supervisarán el proyecto. Mientras que los primeros dos pertenecen a Legendary Entertainment, el último forma parte de Shueisha y es el editor del ‘manga’ original. La cinta será producida y distribuida internacionalmente por Legendary Pictures, con excepción de Japón. TOHO se encargará de distribuirla en ese territorio.

¿De qué trata My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

Escrita e ilustrada por Kōhei Horikoshi, la historia de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) gira alrededor de Izuku Midoriya. Como muchos chicos de su edad, Midoriya sueña con ser un superhéroe para salvar gente. Sin embargo, tiene un pequeño problema: forma parte de la minoría que no tiene superpoderes en un mundo en el que son la norma.

A pesar de este obstáculo, el destino dicta que Midoriya seguirá los pasos del héroe más grande de todos: All Might. Sin embargo, descubrirá que cumplir su sueño no será tan sencillo.

En serialización desde 2014 en las páginas Weekly Shōnen Jump, el ‘manga’ de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) ha recibido múltiples galardones e inspirado varios trabajos. Estos van desde el ‘anime’ de Studio Bones —que va en su temporada 5, la cual sigue en emisión— hasta el ‘spin-off’ My Hero Academia: Vigilantes y varios videojuegos.

Fuente: Variety