Las mejores películas modernas inspiradas en H.P. Lovecraft

Una de las razones por las que nos gusta tanto Halloween es que los canales de televisión y plataformas de ‘streaming’ nos ponen enfrente especiales con muchas películas de terror. Es el momento perfecto para revivir los clásicos, descubrir nuevos filmes y pasar unos buenos sustos… y nada nos asusta más que el horror cósmico inspirado por el autor H.P. Lovecraft.

Lovecraft no necesita presentación. El autor de los Mitos de Cthulhu es —al lado de nombres como Stephen King y Cliver Barker— uno de los escritores más reconocidos del género del terror. Sus obras, basadas en horrores incomprensibles para la mente humana, nos piden explorar el abismo de la locura y conocer brutales deidades que vienen más allá del cosmos o duermen por eones en los lugares más recónditos de la Tierra.

Como hemos mencionado antes, no podemos ignorar que buena parte de la obra de H.P. Lovecraft tiene raíces en el racismo del autor y eso es algo que hay que criticar mucho. A pesar de eso, el horror cósmico o lovecraftiano hizo escuela y son muchos los artistas que lo han tomado como base para crear excelentes obras de literatura, cine, cómics y hasta juegos.

Por eso, hoy vamos a hablar de las mejores películas no solo basadas en los escritos de Lovecraft, sino también inspiradas en ellos. La mayoría de fanáticos del terror están más que familiarizados con clásicos como Re-Animator o From Beyond, así que vamos a enfocarnos en el cine moderno: aquellos filmes que han salido después del año 2000.

¡Esperamos que disfruten mucho esta lista y pasen un Halloween aterrador!

Dagon (2001)

Uno de los cuentos más conocidos de Lovecraft es La Sombra sobre Innsmouth, en la que un hombre viaja a un extraño pueblo cuyos habitantes adquieren rasgos de criaturas marítimas y adoran a un extraño dios del océano. Esta adaptación del maestro del horror Stuart Gordon toma esa historia y la vuelve aún más grotesca y violenta.

Los efectos de maquillaje son impresionantes y el director logra crear mucha tensión con la idea de tener que esconderse de la persecución de todo un pueblo de fanáticos monstruosos. Eso es algo que a algunos seguramente les recordará a Resident Evil 4. Como curiosidad, ambas historias se desarrollan en España.

Pueden encontrarla en la plataforma de ‘streaming’ Vudu.

La llamada de Cthulhu (2005)

El cuento que dio nombre a la mitología creada por este autor fue publicado originalmente en 1926. Ochenta años después, un grupo de jugadores del juego de rol del mismo nombre se preguntaron cómo sería una película basada en esta historia si se hubiera hecho en la época en que salió… y decidieron hacerla ellos mismos.

Este mediometraje es una adaptación bastante fiel del cuento de Lovecraft y toda una carta de amor al cine mudo fantástico de los años 20. Usa técnicas antiguas y modernas para darle un ‘look’ antiguo que resulta absolutamente fantástico.

Lo mejor de todo es que esta película está disponible en YouTube con subtítulos en español. ¡No tienen excusas para no verla!

El que susurra en la oscuridad (2011)

Viendo el éxito de su anterior trabajo, los creadores de La llamada de Cthulhu decidieron hacer un largometraje basado en uno de los trabajos más desconocidos del autor: El que susurra en la oscuridad. Usaron la misma mezcla de técnicas antiguas y modernas para darle una apariencia de filme clásico, pero esta vez no es una película muda.

Los que conozcan el cuento saben que no pertenece a los Mitos de Cthulhu, sino que es una historia de ciencia ficción que narra la invasión a la Tierra de una especie extraterrestre llamada Mi-Go.

Tristemente, este filme no se encuentra disponible en ninguna plataforma de ‘streaming’. Si quieren verlo, tendrán que buscar una copia en DVD o Blu-Ray.

Conjuros del más allá (2016)

Un oficial de policía encuentra a una persona ensangrentada en un camino rural y la lleva a un hospital cercano. Pronto descubre que algo extraño pasa allí. Los pacientes comienzan a sufrir horribles transformaciones y los miembros de un culto religioso rodean el lugar con intenciones asesinas.

Esta es una de las mejores combinaciones de elementos clásicos de las obras de Lovecraft que hemos visto recientemente. Tiene misteriosos cultos religiosos, horrores cósmicos y monstruos indescriptibles. Todos sus efectos especiales son realizados de forma práctica.

Su nombre original es The Void y pueden encontrarla en iTunes y Movistar Play.

El ritual (2017)

Volvemos a algunos de los temas favoritos de Lovecraft: los cultos extraños y los dioses olvidados del bosque. Esta película sigue a un grupo de amigos que se van de caminata por los bosques de Suecia para honrar la memoria de un fallecido. Obviamente se salen del camino establecido y terminan encontrando horrores para los que no estaban preparados.

Esta película es supremamente interesante por dos razones. La primera es la forma en que vincula los horrores del bosque con el duelo y el sentimiento de culpa. La segunda es que la criatura que vemos al final no se parece a ningún monstruo que hayamos visto antes.

Pueden verla en Google Play o iTunes. Solía estar en Netflix, pero ahora solo aparece en la versión norteamericana de esa plataforma.

El infinito (2017)

Aaron Moorhead y Justin Benson son una pareja de directores que entienden muy bien las bases del horror lovecraftiano. Saben que esto asusta por lo incomprensible que es y tratar de explicar las cosas solo las arruina. Lo demostraron con Spring y lo reiteran con El Infinito.

Esta es la historia de dos hermanos que escaparon de una secta religiosa. Buscando cerrar esa etapa de su vida, regresan años después a ese lugar para descubrir las mentiras del pasado y la furia de un poderoso dios.

Pueden verla en Vudu o rentarla en Amazon bajo su nombre original: The Endless.

El color que cayó del cielo (2019)

La más reciente película de este listado está basada en uno de los cuentos más conocidos de Lovecraft y es la que mejor captura el concepto de lo incomprensible. Aquí no hay realmente una criatura o un horrible dios, sino una presencia, un concepto representado por un color.

Es protagonizada por Nicholas Cage y este actor saca su lado más loco para demostrar los efectos que tiene ‘eso’ que cayó en el jardín de su casa y amenaza con destruir a su familia.

También la pueden encontrar en Vudu y Amazon.

Lovecraft Country (2020)

Tal vez sea trampa incluir una serie en este listado de películas, pero no podíamos dejar de mencionarla. A lo largo de diez episodios, Lovecraft Country usa una historia de cultos de hechiceros, magia arcana y extraños monstruos para mostrar y condenar el racismo de la cultura estadounidense, que resulta tan aterrador como cualquier monstruo salido de los mitos de Cthulhu.

Pueden leer nuestras impresiones de la primera temporada y buscar la serie en HBO GO.

Ahora es su turno. ¿Cuáles son sus ‘películas lovecraftianas’ favoritas? Esperamos sus comentarios.