Las peores películas que vimos en cines y ‘streaming’ en 2021

Aunque los teatros finalmente abrieron sus puertas, fue un año extraño para el mundo del cine. Las restricciones y el miedo al COVID-19 causaron que muchos cambiaran la pantalla grande por los servicios de ‘streaming’ y algunos de los grandes estrenos llegaron directamente a Disney+, Netflix y HBO Max. ¿Se imaginan ir a cine en 2021, arriesgando la salud, y encontrarse con una de las peores películas que han visto?

Vamos a recordar cuáles fueron los filmes que nos hicieron pasar un mal rato en los últimos 12 meses.

Monster Hunter: la cacería comienza

La maldición de las adaptaciones de videojuegos al cine continúa. Aunque los monstruos lucen tan bien como en los juegos, la historia de esta película —en la que soldados de nuestro mundo viajan al del juego— no tiene sentido. Los personajes carecen de carisma y los combates son aburridos. Todos los elementos negativos de las películas de Resident Evil protagonizadas por Milla Jovovich están presentes y elevados a la enésima potencia.

Aquí pueden encontrar nuestra reseña. Si de todos modos desean verla, pueden hacerlo en DirectTV Go, iTunes y Google Play.

Fuerza Trueno

Melissa McCarthy ha protagonizado algunas buenas comedias, pero también bastantes películas basura y esta es una de ellas. Trata de parodiar la popularidad de los filmes de superhéroes, pero cae en la mayoría de sus peores clichés. El desarrollo de los personajes es demasiado forzado y la mayoría de chistes causan más vergüenza que risa. El potencial estaba ahí, pero lo desperdiciaron por completo.

Pueden encontrarla en Netflix, pero en esta reseña les explicamos por qué es mejor ignorarla.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder

Por fin pudimos ver el infame ‘Snyder Cut’. Aunque es verdad que mejora algunos elementos de la película —sobre todo porque dedica más tiempo al personaje de Cyborg—, en esencia es más de lo mismo. El ritmo de la acción, diálogos y exposición son inferiores debido al nuevo metraje. Ahora tenemos decenas de secuencias reiterativas con la misma información y diálogos. Dicen y muestran lo mismo, pero usando imágenes y palabras diferentes. Otras son simplemente relleno innecesario que no sirven en nada al desarrollo. La relación de aspecto 4:3 es incomprensible, igual que su innecesaria versión en blanco y negro.

Si tienen cuatro horas libres para malgastar, pueden verla en HBO Max. También pueden leer nuestra reseña.

Reminiscencia

Una interesante versión ‘cyberpunk’ de una Florida inundada es malgastada en esta película sobre “los peligros de la nostalgia”. Hugh Jackman ofrece a sus clientes la posibilidad de revivir cualquier recuerdo y decide usar esta tecnología para encontrar a la mujer que amaba (Rebecca Fergusson), la cual desapareció misteriosamente. Es un buen concepto y hay mucho talento actoral aquí, pero los diálogos exagerados parecen sacados de una novela pretenciosa de ciencia ficción. La trama avanza de forma forzada para ir desvelando un misterio poco interesante y el subtexto sobre la adicción no podía estar más lleno de clichés.

Está disponible en HBO Max, pero solo la recomendamos a los fanáticos a muerte de don Wolverine.

En la mente del demonio (Demonic)

Neill Blomkamp era un director bastante interesante. Incluso sin llegar a las alturas de la majestuosa District 9, Elysium y Chappie tenían una estética interesante y cosas que decir. Por eso, su siguiente película no podía ser más decepcionante. Esta película de terror tiene una trama tan simplona y aburrida que hubiera podido haber salido directo a DVD a finales de los años dos mil. El tema digital —la protagonista usa la tecnología para ingresar a la mente de su madre poseída— está totalmente desaprovechado. Los personajes se comportan como los peores estereotipos de los ‘slasher’ de los años ochenta.

Si la encuentran en Prime Video, evítenla a toda costa.

Tom Clancy: sin remordimientos

Una típica película de venganza con la siempre obvia imagen del «glorioso soldado americano». Su única razón de existir es una escena final en la que prometen dar inicio a un ‘Tomclancyverso’ cinematográfico. Por más que nos gustaría ver una nueva versión de Rainbow Six, no creemos que se vaya a hacer realidad tras un comienzo tan malo. Es genérica y olvidable a pesar de la siempre agradable presencia de Michael B. Jordan.

También está en Prime Video, pero no hay ninguna razón para darle una mirada.

Espiral: el juego del miedo continúa

El intento de revivir la popular franquicia Saw no podía ser más triste. No resalta por sus elementos visuales. Tiene una trama sin sorpresas, las actuaciones son malas, el villano carece de personalidad y las trampas —aunque tan violentas como siempre— carecen de la creatividad vista en las anteriores películas. Intenta vincular su trama con las críticas a la policía que hay en Estados Unidos y eso no está nada mal, pero hubiéramos deseado que ese mensaje no estuviera en una de las peores películas de 2021.

Pueden leer nuestra reseña aquí y comprar o alquilar la película en Claro Video o Movistar Play.

Halloween Kills: la noche aún no termina

Tras el intrigante ‘semi-reinicio’ que tuvo la saga en 2018, teníamos grandes esperanzas puestas en esta secuela. Es una lástima que terminara siendo un ‘slasher’ genérico cuyo apego nostálgico a la historia original no le deja contar una buena historia ni aprovechar sus mejores ideas, como la de la paranoia generalizada que despierta Michael Myers en Haddonfield. Ni siquiera aprovecha el regreso de Jamie Lee Curtis, a quien limita a una cama de hospital durante toda la cinta y ni siquiera le permite tener un enfrentamiento con el asesino.

Afortunadamente para todos, todavía no está disponible en ningún servicio de ‘streaming’ para Colombia. Pueden encontrar nuestra reseña siguiendo este enlace.

Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City

El intento de crear una película mucho más fiel a la saga de videojuegos de Capcom que los filmes protagonizados por Milla Jovovich resultó en catástrofe. Esta es poco más que una película ‘serie B’, más preocupada por hacer referencia a los juegos que por contar una historia coherente, desarrollar los personajes o incluso poner algo de acción zombi en pantalla. Una decepción absoluta.

Nuestra reseña profundiza más al respecto. Todavía no está disponible en ningún servicio de ‘streaming’.

El Aro Resurrección

Si hay un filme que debemos destacar en este listado es esta “falsa” secuela de El Aro. En realidad es un filme chino sin relación con la historia de Sadako que recibió ese título en Latinoamérica para aprovechar la popularidad de la saga de horror japonés. Se trata de una película mediocre en todos los aspectos cuyo principal objetivo es “enseñar a los jóvenes chinos que el internet es peligroso”. Su forzado mensaje y pésimo doblaje solo causan risas de vergüenza.

Aquí está nuestra reseña.

Otras películas que consideramos entre las peores de 2021 son Cielo de medianoche, Zona de riesgo, Chaos Walking, Centinela, El Conjuro 3 y Monster Hunter: leyendas del gremio. ¿Cuáles fueron las peores que vieron ustedes?