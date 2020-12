Peter Dinklage protagonizará el ‘remake’ de El Vengador Tóxico

Los fanáticos del cine ‘serie-B’ ochentero recordamos con cariño las películas de El Vengador Tóxico (The Toxic Avenger). Esta tetralogía de filmes de bajo presupuesto no fueron grandes éxitos, pero fueron suficientemente conocidos como para tener su propia caricatura y videojuego. Eso le bastó a Hollywood para dar luz verde a un ‘remake’, 35 años después.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el ‘remake’ de El Vengador Tóxico ya encontró director y protagonista. El rol principal será interpretado por Peter Dinklage, el recordado Tyrion Lannister de Game of Thrones. Será escrita y dirigida por Macon Blair. Él es conocido por papeles en Logan Lucky y las películas de Jeremy Saulnier: Blue Ruin y Green Room. Su única experiencia detrás de cámaras es el filme independiente I Don’t Feel at Home in this World Anymore.

Por su parte, Lloyd Kaufman and Michael Herz —fundadores del estudio Troma y responsables de la película original— servirán como productores de esta nueva versión.

El Vengador Tóxico cuenta la historia de un joven conserje en un gimnasio que es constantemente víctima de bromas y abuso, una de las cuales termina en tragedia cuando cae en un barril de desperdicios tóxicos. En lugar de morir, sale transformado en un hombre desfigurado, pero muy poderoso, que se convierte en un vigilante protector de la ciudad.

Según The Hollywood Reporter, el ‘remake’ de El Vengador Tóxico pretende subvertir el popular género de los superhéroes.

Fuente: The Hollywood Reporter