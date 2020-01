Mewtwo Strikes Back Evolution es la correspondiente película animada que tuvo la franquicia durante 2019, la vigésimo segunda (22) en total y primera en ser completamente hecha en 3D, trayendo de vuelta además a los protagonistas clásicos de la primera cinta Pokémon en la que se inspira. Aunque sigue la trama del filme original, casi a copia de carbón en diversas escenas, leves cambios son introducidos para adaptarse al estilo actual de la franquicia.

Esta película fue estrenada el 12 de julio del año pasado en Japón, dirigida por Kunihiko Yuyama (Pokémon: The First Movie) y Motonori Sakakibara (Final Fantasy: The Spirits Within), con un guion del fallecido Takeshi Shudo, escritor de Pokémon: The First Movie – Mewtwo Strikes Back. Esta última fue la primera película animada original de Pokémon estrenada en Occidente en noviembre de 1999, bautizada en Latinoamérica como Pokémon: la película – Mewtwo vs Mew.

A diferencia de las anteriores producciones de Pokémon en años previos en forma de reboot, este filme no llegó a los teatros en América pero si estará disponible en Netflix a partir del 27 de febrero, misma fecha que se celebra el ‘Día Pokémon’, conmemorando los lanzamientos japoneses de las versiones Red/Green para Game Boy.

Fuente: Netflix Latinoamérica Twitter