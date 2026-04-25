Ha sido prohibido el final The Amazing Digital Circus en los cines del Medio Oriente

El fenómeno de animación independiente The Amazing Digital Circus sigue captando la atención del mundo de cara a su esperado desenlace. Recientemente, Glitch Productions confirmó que el capítulo final de The Amazing Digital Circus, titulado El último acto, se estrenará en cines de Estados Unidos y otros países —entre esos Colombia— el próximo 4 de junio. Sin embargo, a pesar de la gran expectativa global, el final de The Amazing Digital Circus no se ha podido escapar a la polémica. Ya que, en Medio Oriente su estreno en salas de cine ha sido prohibido.

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¿Por qué fue prohibida la exhibición de The Amazing Digital Circus: El último acto?

La noticia fue difundida por Abdulrahman Altayeb, fundador de la compañía de animación «ItsAnimates» y figura relevante en la industria del doblaje en la región. Altayeb, quien trabajó directamente con Glitch Productions para intentar concretar un acuerdo de distribución en los países árabes, informó que la cinta fue prohibida en la mayoría de estos territorios. Según sus declaraciones, la decisión proviene de los niveles más altos de autoridad. Por lo tanto, esto hace que cualquier intento de los fans por contactar a los cines locales para revertir la situación sea inútil.

Altayeb explicó que Glitch estaba muy interesado en cerrar el trato debido al enorme entusiasmo de la audiencia árabe. No obstante, problemas relacionados con la censura detuvieron el proceso. Aunque no se han revelado los motivos específicos de la prohibición, el creativo señaló que no podrá entrar en detalles hasta que el final de la serie se estrene oficialmente. A pesar de la restricción en salas comerciales, los seguidores de la región no se quedarán sin ver el desenlace.

¿Cuándo se podrá ver The Amazing Digital Circus: El último acto en YouTube?

Esto debido a que se ha confirmado que The Amazing Digital Circus: El último acto estará disponible de forma gratuita en YouTube aproximadamente dos semanas después de su debut en cines. Gracias a esto, la masiva base de seguidores del show podrá ver el final sin restricción. Esta base de fanáticos es importante, ya que juntos superaron los 429 millones de vistas en su primer episodio de la serie.

Vía: ComicBook