La Academia de ciencias y artes cinematográficas ya reveló todos los nominados a los premios más importantes de la industria del cine este año. Ahora comienza la carrera por verlas antes de la ceremonia que se llevará a cabo el domingo 12 de marzo de 2023. Por eso vamos a decirles cómo ver todas las películas nominadas a los Premios Óscar 2023 en Colombia, en qué servicio de ‘streaming’ están o si llegarán a cine.

Actualizaremos esta nota a medida que surja más información sobre cómo ver cada uno de estos filmes en nuestro país.

Antes de comenzar, no olviden dar una mirada a la lista completa de los nominados de este año.

Cómo ver las nominadas al Óscar a mejor película en Colombia

¿Cómo ver Sin novedad en el frente en Colombia?

Esta película bélica que cuenta la historia de un soldado en la segunda guerra mundial está basada en la novela homónima de Erich Maria Remarque. También tuvo otra excelente adaptación cinematográfica en 1930 que ganó el premio a Mejor película en la tercera entrega de los Premios Óscar.

Pueden ver Sin novedad en el frente exclusivamente en Netflix. Si quieren ver la versión original de 1930, pueden encontrarla en servicios de renta digital como Google Play, Claro Video y iTunes.

¿Cómo ver Avatar: el camino del agua en Colombia?

La secuela de la película más taquillera de todos los tiempos está siguiendo los exitosos pasos de su antecesora trece años después. Las fuerzas de la RDA están de regreso y mejor preparadas que nunca para colonizar Pandora. Jake y Neytiri buscan la forma de huir de esta nueva guerra para proteger a su familia. Pueden leer nuestra reseña aquí.

Al momento de realizar esta nota, Avatar: el camino del agua todavía se encuentra en las carteleras de cine de Colombia. Con el empuje de la nominación al Premio Óscar, es altamente posible que se quede allí varias semanas más. Eventualmente será estrenada en Disney+, pero todavía no tiene fecha.

¿Cómo ver Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin) en Colombia?

Este filme de el director de las excelentes En brujas y Tres anuncios por un crimen reune a Colin Farrell y Brendan Gleeson en una historia de época sobre una amistad que termina y la forma en que uno de ellos hará lo imposible por repararla.

Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin) se estrenará en los cines de Colombia el jueves 2 de febrero de 2023. Al ser una película distribuida por Searchlight Pictures, lo más probable es que eventualmente llegue a Star+.

¿Cómo ver Elvis en Colombia?

Esta película biográfica sobre la vida del rey del rock n’ roll ha sido ámpliamente alabada por la actuación que hace Austin Butler de Elvis Presley y la elaborada puesta en escena que hace el director Baz Luhrmann.

Aunque ya pasó por los cines de Colombia, podemos ver Elvis en HBO Max.

¿Cómo ver Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once) en Colombia?

La historia de Evelyn Wang, una mujer con una vida absolutamente banal, toma un giro inesperado cuando un inesperado visitante le dice que ella es la única persona capaz de salvar el multiverso. Esta película es la más nominada del año, mencionada en 11 categorías. Pueden leer nuestra reseña de esta obra de arte siguiendo este enlace.

Tristemente, no hay ninguna forma legal para hacer ‘streaming’ de Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once) en este momento en Colombia. Lo que pueden hacer es rentarla digitalmente en Claro Video o iTunes. Ya tuvo un paso limitado por los cines, pero existe la posibilidad de que sea reestrenada aprovechando su nominación.

¿Cómo ver Los Fabelman en Colombia?

La nueva película de Steven Spielberg es una emotiva historia semibiográfica sobre el poder del cine. No en vano está dedicada a los fallecidos padres del director.

Los Fabelman se estrenará en los cines de Colombia el jueves 26 de enero de 2023.

¿Cómo ver Tár en Colombia?

En este poderoso drama psicológico, la laureada Cate Blanchett nos lleva a través del auge y caída de la controversial compositora ficticia Lydia Tár. La actriz ya ha ganado varios premios por ese rol, incluyendo el Globo de oro.

Sabemos que Tár llegará a los cines de Colombia de la mano de Universal Pictures, pero al momento de publicar esta nota no tiene una fecha definida de estreno. Oficialmente solo han dicho que saldrá «próximamente».

¿Cómo ver Top Gun Maverick en Colombia?

Tom Cruise regresó a uno de sus papeles más populares de los años ochenta para entrenar a una nueva generación de pilotos.

Si se la perdieron durante su paso por los cines de Colombia o quieren repetirla, pueden verla en ‘streaming’ mediante Star+, Paramount+, Claro Video y Movistar TV.

¿Cómo ver El triángulo de la tristeza (Triangle of Sadness) en Colombia?

Carl y Yaya, una pareja famosa de modelos de moda, son invitados a un crucero de lujo para los súper ricos, dirigido por un capitán marxista. Cuando el yate se hunde, las antiguas jerarquías se trastocan en la lucha por sobrevivir.

Al momento de realizar esta nota, El triángulo de la tristeza (Triangle of Sadness) todavía no tiene una fecha definida de estreno en Colombia.

¿Cómo ver Ellas hablan (Women Talking) en Colombia?

Una trágica película basada en una historia real sobre un horrendo crimen ocurrido en una comunidad menonita en Bolivia. Las mujeres de una comunidad religiosa aislada luchan por reconciliarse con su propia fe después de algo horrible que les ocurre.

Ellas hablan (Women Talking) será estrenada en algunos cines de Colombia el jueves 2 de marzo de 2023.

Cómo ver otras películas nominadas a los Premios Óscar en Colombia

Pantera Negra: Wakanda por siempre : llegará a Disney+ el miércoles 1 de febrero de 2023.

: llegará a Disney+ el miércoles 1 de febrero de 2023. La ballena (The Whale) : llegará a cines el jueves 2 de febrero de 2023.

: llegará a cines el jueves 2 de febrero de 2023. Babylon : se encuentra en cines al momento de escribir esta nota.

: se encuentra en cines al momento de escribir esta nota. Batman : ya se puede ver en HBO Max.

: ya se puede ver en HBO Max. Glass Onion: un misterio de Knives Out : está disponible en Netflix.

: está disponible en Netflix. RRR : se puede ver en Netflix

: se puede ver en Netflix Argentina, 1985 : podemos encontrarla en Amazon Prime Video y en Movistar TV.

: podemos encontrarla en Amazon Prime Video y en Movistar TV. Pinocho : está disponible en Netflix.

: está disponible en Netflix. Gato con botas 2: el último deseo : está actualmente en cines.

: está actualmente en cines. Bestia del mar : se encuentra en Netflix.

: se encuentra en Netflix. Red ( Turning Red ) : disponible en Disney+.

: disponible en Disney+. Blonde : también está en Netflix.

: también está en Netflix. Imperio de luz: se estrenará en cines el jueves 23 de febrero de 2023.

Fuentes: Netflix, HBO Max, Disney+, Star+, Cine Colombia, Royal Films, Cinemark