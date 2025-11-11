Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct de Super Mario Galaxy: la película con el estreno del tráiler

Ya sabemos desde hace algunos meses que la segunda película de Super Mario Bros. estará basada en el juego de Nintendo Wii y se llamará Super Mario Galaxy. Incluso pudimos ver los diseños que tendrán Yoshi y los habitantes de Tostarena en el filme gracias a una filtración. Desde entonces estamos ansiosos por ver más y no vamos a tener que esperar mucho, pues ya sabemos cuándo será el Nintendo Direct en el que presentarán el primer tráiler de Super Mario Galaxy: la película.

El tráiler se emitirá el miércoles 12 de noviembre de 2025 a las siguientes horas:

México : 8:00 a.m.

: 8:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Argentina, Chile: 11:00 a.m.

11:00 a.m. España: 3:00 p.m.

Pueden verlo en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube y también lo agregamos a continuación para que puedan verlo sin salir de GamerFocus..

La segunda película de Super Mario Bros. llevará a Mario, Luigi, Peach y los demás al espacio y esperamos que muestren a otros personajes del juego como nuestra querida Rosalina. Seguramente estará llena de referencias a los juegos como la primera.

Super Mario Galaxy: la película se estrenará en los cines de Colombia y el resto de América Latina el jueves 2 de abril de 2026.