Prey: avance y fecha de estreno de la película precuela de Depredador

Anunciada originalmente como Skull y luego renombrada Prey, la precuela de Depredador finalmente se deja ver en un corto avance que revela su fecha de estreno y el servicio de ‘streaming’ al que llegará.

Pueden dar una mirada al avance en la parte superior de esta nota. No esperen ver al Depredador, pero sí a un elemento muy icónico.

No deben confundir esta película con el videojuego del mismo nombre. Por cierto, este se encuentra gratis en Epic Games Store hasta el 19 de mayo de 2022.

¿Cuál es la fecha de estreno de Prey, la película precuela de Depredador?

La película se estrenará el viernes 5 de agosto de 2022.

¿A cuál servicio de ‘streaming’ llegará?

En Norteamérica, Prey será estrenada en el servicio por suscripción Hulu. Todavía no han confirmado cuál plataforma de ‘streaming’ la traerá a Latinoamérica, pero lo más probable es que le haga compañía al resto de películas de la franquicia en Star+.

¿Cuál será la trama de la precuela de Depredador?

La historia de Prey se ambientará 300 años antes de los eventos de Depredador y seguirá a Naru, una guerrera de la tribu Comanche que deberá defender a su pueblo de un implacable cazador alienígena.

¿Quiénes actúan en Prey?

Este filme cuenta con un elenco conformado casi por completo por actores nativos o miembros de las Primeras Naciones. Entre ellos se encuentran Amber Midthunder (The Ice Road; Roswell, New Mexico), Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Thrush (The Journey Home)y Julian Black Antelope (Tribal).

El director es Dan Trachtenberg (Avenida Cloverfield 10, The Boys) y tiene como guionista a Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone).

Fuente: canal oficial de 20th Century Studios en YouTube