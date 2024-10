Primer afiche de Five Nights at Freddy’s 2 confirma personaje del juego FNAF 2

La película de FNAF fue uno de los más grandes éxitos del cine de horror del año 2023. Aunque nuestra reseña no fue muy positiva, le gustó bastante a los fanáticos y sentimos mucha curiosidad por la secuela que comenzará a grabarse muy pronto. Hablando de la secuela, Blumhouse ya reveló el afiche de la película Five Nights at Freddy’s 2 y este revela la presencia de un personaje muy importante del juego FNAF 2: Toy Freddy (Freddy de juguete).

Pueden ver el nuevo afiche a continuación, revelado durante la Comic-Con de Nueva York y compartido por Fangoria.

Este personaje, junto con las versiones de juguete de sus compañeros Bonnie y Chica, aparece por primera vez en FNAF 2 y se supone que es una versión más avanzada del Freddy que ya conocemos.

¿Cuándo llega la película FNAF 2 a cines?

Además de confirmar la presencia de Toy Freddy, el afiche de Five Nights at Freddy’s 2 confirma que la fecha de estreno de esta película será el 5 de diciembre de 2025. Falta más de un año para que llegue a las salas de cine.