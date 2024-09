Primer tráiler de la temporada 2 de The Last of Us para Max y HBO

En el primer tráiler de la temporada 2 de The Last of Us, han pasado cinco años desde los eventos de la primera temporada. Basada en el videojuego The Last of Us Part II de 2020, esta temporada no adaptará toda aquella entrega sino una parte de ella. Suponemos hasta dónde llegaría pero no haremos ‘spoilers’ para quien casualmente no lo haya jugado. De acuerdo con la sinopsis, «el pasado colectivo de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) los alcanza, llevándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás».

Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, es descrita como «una soldado experta cuya visión en blanco y negro del mundo se ve desafiada mientras busca venganza por sus seres queridos». La conocemos en la historia entre un grupo de supervivientes que incluye a Owen (Spencer Lord), Mel (Ariela Barer), Nora (Tati Gabrielle) y Manny (Danny Ramirez).

El personaje de Abby se volvió bastante controversial cuando se presentó por primera vez en The Last of Us Part II, debido a las inmaduras reacciones de los jugadores. Estas fueron tan agresivas que el cocreador Neil Druckmann, director del estudio de juegos Naughty Dog, dijo que recibió amenazas de muerte. Del mismo modo, Laura Bailey, la actriz que da voz a Abby, reveló entre lágrimas que algunos amenazaron a su hijo recién nacido.

Como en la primera temporada con el primer juego, varias escenas de TLoU Part II son adaptadas tan fieles como es posible. Veremos cómo cambia la historia en el caso de la serie producida por HBO cuando salga en 2025.

Fuente: Max Latinoamérica YouTube