Primer tráiler de Like a Dragon, la serie de Prime Video basada en la saga Yakuza

A comienzos de junio les dimos los primeros detalles sobre la serie basada en la popular saga de videojuegos de acción de SEGA y el RGG Studios. Ahora podemos verla en acción. Amazon MGM Studios y Prime Video estrenaron durante la Comic-Con de San Diego 2024 el primer tráiler de la serie Like a Dragon: Yakuza y pueden verlo a continuación.

Inicialmente parece que no es más que un ‘teaser’ con la creación del icónico tatuaje de Kazuma Kiryu. Eventualmente vemos que sí contiene escenas reales de la serie y revela al actor Ryoma Takeuchi (Kamen Rider) en el papel del dragón de Dojima.

También podemos ver una recreación de Kamurocho, el icónico barrio que visitamos en la mayoría de los juegos de la saga.

Según el tráiler, la serie Yakuza: Like a Dragon se estrenará en el servicio por suscripción Prime Video el jueves 24 de octubre de 2024. Tendrá seis episodios. Los tres primeros llegarán en la fecha de estreno y los otros tres el viernes 1 de noviembre de 2024.

Poco antes del estreno de este tráiler SEGA anunció el lanzamiento de dos «Starter Pack» de la saga Yakuza perfectos para los jugadores que no han tenido el gusto de conocerla. Yakuza: Starter Pack incluirá Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2, mientras que Like a Dragon: Starter Pack incluirá Yakuza: Like a Dragon y Like a Dragon: Infinite Wealth. En nuestra opinión, Yakuza Zero también debería estar en el primer paquete.

Más contenido de Yakuza / Like a Dragon