Netflix ha publicado el primer tráiler de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: La película, historia que retoma la serie donde quedó en agosto del 2020. Un misterioso extraño llamado Casey Jones llega del futuro para advertir a Raphael, Michelangelo, Leonardo y Donatello sobre una inminente invasión alienígena liderada por el peligroso Krang.

Ben Schwartz (Sonic the Hedgehog), Omar Miller (The Unicorn), Brandon Mychal Smith (Sonny with a Chance) y Josh Brener (Star Wars Resistance) repiten sus papeles en inglés como Leonardo, Raphael, Michaelangelo y Donatello, respectivamente. Kat Graham (Vampire Diaries), John Michael Higgins (Licorice Pizza) y Eric Bauza (Looney Tunes) también regresan, ahora junto con Haley Joel Osment (Kingdom Hearts, The Boys) y Rhys Darby (Our Flag Means Death).

Ant Ward y Andy Suriano fungirán como directores, habiendo producido la serie original, este último como diseñador de personajes además. Tony Gama-Lobo, editor de historia en la serie, y Rebecca May (King of the Hill), servirán como escritores. La animación está a cargo de Nickelodeon Animation.

Todavía no es del todo claro si este será el punto final para la cuarta generación de las Tortugas Ninja.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: La película se estrena el 5 de agosto en Netflix.

Fuente: Netflix YouTube