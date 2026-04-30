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El primer tráiler de la nueva película de Resident Evil nos muestra acción intensa y monstruos extraños

¡Corre Bryan, corre!

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Sentimos mucha curiosidad hacia la próxima película basada en la saga de zombis de Capcom. Sabemos que las anteriores adaptaciones no han sido muy buenas que digamos, pero este nuevo filme de Resident Evil está dirigido por Zach Cregger —director de las geniales Bárbaro y Weapons: la noche de la desaparición— y eso nos da esperanzas de ver algo interesante. Ya nos podemos ir haciendo una idea de cómo será este largometraje gracias al nuevo tráiler revelado por Sony Pictures y Constantin Filmes.

Puede ver este avance de casi dos minutos a continuación. En este vemos a un personaje llamado Bryan (interpretado por Austin Abrams) recorriendo varios escenarios de una ciudad —presumiblemente Raccoon City— mientras es perseguido por zombis que apenas se dejan ver y otras criaturas extrañas.

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Parece que vamos a seguir a este personaje mientras busca atravesar la zona infectada buscando llaves y objetos que lo ayuden como si fuera uno de los videojuegos. En una escena incluso lo vemos corriendo llevando un botiquín en las manos.

Como dijimos, las criaturas no se dejan ver muy bien en el tráiler, pero nos llamó mucho la atención un obeso hombre blanco que podría ser un Tyrant (aunque nos hizo pensar más en el Barón Harkonnen de Duna) y varias extremidades saliendo de una puerta en formas imposibles que podrían ser simplemente un grupo de zombis o algo más terrible.

Además del protagonista del tráiler, la película de Resident Evil también contará con las actuaciones de Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis y Johnno Wilson. Ninguno de ellos interpreta personajes de los videojuegos.

Resident Evil se estrenará en los cines de Colombia, México y el resto de Latinoamérica el jueves 17 de septiembre de 2026. Seguramente veremos más avances y conoceremos más detalles de la trama antes de su llegada a la gran pantalla.

Resident Eeeeeeeevil

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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