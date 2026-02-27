Cine y TV

Primera imagen oficial de Ryan Hurst como Kratos en la serie de God of War para Prime Video

Lectura de 2 min

Aunque no es un mal juego, parece que el metroidvania Sons of Sparta no logró atrapar la atención de los fanáticos del Dios de la guerra hasta la llegada del remake de la trilogía original. Afortunadamente, hay otra producción relacionada con la saga que va a dar de qué hablar mientras tanto. La serie de acción real de God of War para Amazon Prime Video ya está en producción y podemos ver la primera imagen oficial de Kratos y Atreus.

Esta foto compartida en las cuentas oficiales de la serie en redes sociales muestra al actor Ryan Hurst (Sons of Anarchy, The Walking Dead) con todo el maquillaje y equipo que le hacen lucir bastante parecido al Krato del juego de 2018. Lo vemos junto al joven Callum Vinson (Chucky) en el rol de su hijo, Atreus.

Además de estos dos actores, la serie ‘live-action’ de God of War en Prime Video contará con las actuaciones de Teresa Palmer como Sif, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, y Mandy Patinkin como Odín. Su escritor principal y productor es Ronald D. Moore, que ha trabajado en series como Star Trek, Battlestar Galactica y Outlander.

Esta serie todavía no tiene fecha de estreno, hay quienes creen que podríamos empezar a verla a finales de 2026, peor lo más probable es que no esté lista hasta 2027. Tendremos que esperar más información oficial para saber cuándo llegará al servicio de ‘streaming’ de Amazon.

