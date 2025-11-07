Primeros cinco minutos de Stranger Things temporada 5

Cine y TV

Es el final, mi amigo, el final.

Netflix se pone su traje de gala para finalizar su serie estrella que dio inicio en julio del 2016, hace ya nueve largos años. Esto porque el 26 de noviembre a las 8 pm (hora Colombia) estrenará el Volumen 1 de la temporada 5 y final de Stranger Things. Como anticipación, podemos ver los cinco primeros minutos de aquel primer episodio, cortesía de la cuenta de Netflix Latinoamérica en Twitter/X.

Hace unos días, Netflix también reveló el tráiler oficial de la temporada 5 de Stranger Things. Los en otro tiempo niños de Hawkins se preparan para la arremetida final contra Vecna y su séquito de monstruos; pero esta oscura entidad tiene otros planes, entre los que se encuentra Will.

Mientras la temporada 5 de Stranger Things está ubicada en 1987, 18 meses después de los eventos en el final de la temporada 4, el adelanto de cinco minutos nos regresa hasta 1983, cuando Will quedó atrapado en el otro lado y Vecna aprovechó para «implantar» de una forma muy particular la primera parte de su plan. Ya veremos cómo resulta todo para el pobre Will.

Mientras tanto, Eleven obtiene una mayor exposición de sus poderes, que le permiten expulsar ráfagas de energía y pegar altos impulsos como toda una súper heroína. La única arma letal contra Vecna.

El Volumen 2 de Stranger Things temporada 5 se estrena hasta el 25 de diciembre a las 8 pm y el final final, no da más, el 31 de diciembre a la misma hora. Es decir que nos pondrán a interrumpir los planes de fin de año y la cena familiar para ver cómo termina esta linda historia.

