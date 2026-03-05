Cine y TV

One Piece: Brook aparecerá en la segunda temporada del live action y este es el actor que lo interpretara

La producción del live action de One Piece presentará a Brook y los piratas Rumbar en el flashback de Laboom.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Esta semana, One Piece ha estado en boca de todo el mundo no solo por el estreno de la segunda temporada del live action en Netflix, sino también por la campaña que ha iniciado en Japón en conmemoración a las 600 millones de copias vendidas. Ahora, la producción del live action ha revelado nuevo material promocional de la segunda temporada del live action de One Piece protagonizado por el octavo —o noveno— miembro de la tripulación de los sombrero de paja.

¿Quién interpretará a Brook en el live action de One Piece?

Ha sido confirmado que el actor camerunés Martial Tchana Batchamen será el encargado de interpretar a Brook, el músico de la tripulación de los sombrero de paja en la segunda temporada del live action de One Piece. Sin embargo, la revelación del actor que interpretará a Brook no ha pasado libre de polémica. Ya que, como muchos saben, Brook aparece por primera vez en el arco de Thriller Bark. Sin embargo, varios fanáticos han apuntado a que no es descabellado tener un breve vistazo del Soul King cuando Luffy y los demás conozcan a Laboom.

- Publicidad -

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de One Piece en Netflix?

Al igual que su predecesora, la segunda temporada del live action de One Piece constará de ocho episodios. Esta información proviene de hallazgos de fanáticos que identificaron los títulos, pero no el orden en los que serán emitidos. Sin embargo, alineando los nombres con las sagas del manga que adaptará la segunda temporada del live action de One Piece, podríamos decir que el orden será el siguiente:

  1. The Beginning of the End (El Comienzo del Fin)
  2. Good Whale Hunting (Buena Caza de Ballenas)
  3. Whiskey Business (Negocios de Whiskey)
  4. Big Trouble in Little Garden (Grandes Problemas en Little Garden)
  5. Wax on, Wax Off (Poner cera, quitar cera)
  6. Nami Deerest (Mi querida Nami)
  7. Reindeer Shames (Vergüenzas de Reno)
  8. Deer and Loathing in Drum Kingdom (Ciervos y odio en el reino de Drum)
⬇️

Más noticias de manga y anime

Jujutsu Kaisen Modulo: Shueisha comparte detalles sobre el final del manga en el capítulo 25
 Jujutsu Kaisen Modulo: Shueisha comparte detalles sobre el…
Jujutsu Kaisen: fecha y hora para ver el episodio nueve (9) de la tercera temporada
 Jujutsu Kaisen: fecha y hora para ver el…
15 millones de yenes diarios costaría recuperar el secreto del One Piece del fondo del mar que ha sido localizado por la comunidad
 15 millones de yenes diarios costaría recuperar el…

Vía: @pewpiece

15 millones de yenes diarios costaría recuperar el secreto del One Piece del fondo del mar que ha sido localizado por la comunidad
Eiichiro Oda escribe qué es el One Piece y lo envía al fondo del océano
Primera imagen oficial de Ryan Hurst como Kratos en la serie de God of War para Prime Video
La película Mortal Kombat II ya tiene fecha de estreno en Latinoamérica, nuevo tráiler en español
Baki: guía de cómo ver y leer la obra de Keisuke Itagaki
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Todos los juegos y noticias de la presentación Capcom Spotlight de marzo 2026
No hay comentarios

Lo último

Todos los juegos y noticias de la presentación Capcom Spotlight de marzo 2026
Videojuegos
Dr. Stone: Asian Kung-Fu Generation interpretará el opening de la temporada final
Anime y Manga
Jujutsu Kaisen Modulo: Shueisha comparte detalles sobre el final del manga en el capítulo 25
Anime y Manga
Xbox anunció su «consola de la próxima generación»: Proyecto Helix
Videojuegos