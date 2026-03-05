One Piece: Brook aparecerá en la segunda temporada del live action y este es el actor que lo interpretara

Esta semana, One Piece ha estado en boca de todo el mundo no solo por el estreno de la segunda temporada del live action en Netflix, sino también por la campaña que ha iniciado en Japón en conmemoración a las 600 millones de copias vendidas. Ahora, la producción del live action ha revelado nuevo material promocional de la segunda temporada del live action de One Piece protagonizado por el octavo —o noveno— miembro de la tripulación de los sombrero de paja.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de One Piece. Seguir

¿Quién interpretará a Brook en el live action de One Piece?

Ha sido confirmado que el actor camerunés Martial Tchana Batchamen será el encargado de interpretar a Brook, el músico de la tripulación de los sombrero de paja en la segunda temporada del live action de One Piece. Sin embargo, la revelación del actor que interpretará a Brook no ha pasado libre de polémica. Ya que, como muchos saben, Brook aparece por primera vez en el arco de Thriller Bark. Sin embargo, varios fanáticos han apuntado a que no es descabellado tener un breve vistazo del Soul King cuando Luffy y los demás conozcan a Laboom.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de One Piece en Netflix?

Al igual que su predecesora, la segunda temporada del live action de One Piece constará de ocho episodios. Esta información proviene de hallazgos de fanáticos que identificaron los títulos, pero no el orden en los que serán emitidos. Sin embargo, alineando los nombres con las sagas del manga que adaptará la segunda temporada del live action de One Piece, podríamos decir que el orden será el siguiente:

The Beginning of the End (El Comienzo del Fin) Good Whale Hunting (Buena Caza de Ballenas) Whiskey Business (Negocios de Whiskey) Big Trouble in Little Garden (Grandes Problemas en Little Garden) Wax on, Wax Off (Poner cera, quitar cera) Nami Deerest (Mi querida Nami) Reindeer Shames (Vergüenzas de Reno) Deer and Loathing in Drum Kingdom (Ciervos y odio en el reino de Drum)

Vía: @pewpiece