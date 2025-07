Quiénes son todos los superhéroes del mural del Salón de la Justicia en Superman

Si ya fueron a cine a ver Superman, tal vez notaron que en las escenas en que Lois Lane visita el Salón de la Justicia se puede ver un interesante mural lleno de superhéroes que supuestamente representa la historia de los metahumanos en este universo. Como no es posible para nosotros los espectadores pausar un filme en una sala de cine, resultaba bastante difícil analizar los detalles y descubrir quién es quién. Afortunadamente, el mismo director James Gunn llegó a nuestro rescate y publicó la imagen en sus cuentas en redes sociales.

Si aún no le han dado una mirada, aquí tienen el mural completo. Pueden ampliarlo para ver los detalles.

Ahora veamos —de izquierda a derecha— quiénes son todos los superhéroes que aparecen en este mural que solo pudimos apreciar por unos pocos segundos cuando fuimos a ver Superman.

Madame Xanadu

Sister Symmetry o Madame Xanadu es una hechicera sacada de las leyendas arturianas. Usualmente asociada con el Espectro y personajes de la Justice League Dark como Constantine, Zatanna y los Demon Knights. La versión que vemos en el mural del Salón de la Justicia de Superman está usando el Manto de Cyra, que le da los poderes de un Señor del Orden.

Silent Knight

Una encarnación anterior de Hawkman. Luchó junto al Rey Arturo, Merlín y los Caballeros de la Mesa Rendonda. Su nombre es Brian Kent algunos cómics lo mencionan como un posible antecesor de Jonathan Kent. Apareció por primera vez en el cómic The Brave and The Bold en 1955.

Exoristos

Una amazona exiliada de Themyscira y primera dueña de la espada que heredaría la Mujer Maravilla. Fue miembro de los Demon Knights junto a Madame Xanadu y el demonio Etrigan el demonio Etrigan. Es un personaje relativamente nuevo que apareció por primera vez en los cómics en 2011.

Black Pirate

Un justiciero de los siete mares en la era de la piratería. Apareció por primera vez en Action Comics #23 en 1940. Ha aparecido en múltiples aventuras que involucran viajes en el tiempo, incluyendo un episodio de la serie Legends of Tomorrow en la que fue interpretado por Callum Keith Rennie.

Miss Liberty

Una enfermera que lucho contra los británicos en la guerra de independencia de Estados Unidos. Apareció en la serie de cómics Tomahawk en los años 50. También tuvo varias aventuras viajando por el tiempo.

Whip Whirlwind / Max Mercury

Max, Mercury, Windrunner, Whip Whirlwind y Lightning son los diferentes nombres que ha adoptado este velocista a lo largo de los tiempos. Apareció por primera vez en National Comics a finales de los años 40 y era una obvia copia de Flash, pero la empresa fue comprada por DC Comics y el personaje agregado a la continuidad. Su origen se remonta a la era del salvaje oeste pero usa la Speedforce para viajar por el tiempo.

Super-Chief

Un guerrero nativo americano de la Confederación Iroquesa que puede invocar sus poderes de una piedra mágica que le da super fuerza, super resistencia y la capacidad de volar. Apareció por primera vez en la serie de cómics All-Star Western en 1961.

El Diablo

El Diablo era un vigilante del salvaje oeste que también apareció en la serie de cómics All-Star Western en los años 70. Su caballo se llama Lucifer y es claramente «inspirado» en El Zorro. Es un personaje que ha tenido varias encarnaciones y la del mural del Salón de la Justicia en Superman es la primera: Lazarus Kane.

Wu-Cheng (Chop-Chop)

Un piloto chino de los cómics del Escuadrón Blackhawk que apareció en los años 40 como un grupo de héroes que combatieron en la segunda guerra mundial. Chop-Chop empezó como cocinero, pero se destacó por sus habilidades para volar aviones de combate y luchar mano a mano. Su representación ha sido retroactivamente criticada como un estereotipo chino.

Es posible que este personaje no sea Wu-Cheng sino Hugo Danner (Gladiador), un supersoldado que luchó en la guerra de Vietnam y que está basado en una novela del mismo nombre.

El Fantasma de Flanders

El nombre de este personaje que apareció por primera vez en la revista Hit Comics en 1941 es Rip Graves. Se creyó muerto en la primera guerra mundial yse convirtió en un vigilante enmascarado para pelear en la segunda guerra mundial.

Sandman

El Sandman original apareció en los cómics a finales de los años 30 y era miembro de la Sociedad de la Justicia. Era un vigilante protagonista de historias tipo ‘noir’ y usaba su pistola de gas para sedar a los criminales que enfrentaba.

Amazing-Man

Miembro del All-Star Squadron que apareció por primera vez en 1983, aunque varios personajes con el mismo nombre aparecieron más adelante. El superhéroe que aparece en el mural del Salón de la Justicia en Superman es Will Everett y tiene el poder de imitar las propiedades de cualquier material que toca.

Zatara

El padre de Zatanna. Era miembro de la Sociedad de la Justicia y, cómo su hija, podía realizar hechizos recitándolos al revés. Tiene el honor de haber aparecido en Action Comics #1 en 1938.

Liberty Bell

Libby Lawrence, esposa del velocista Johnny Quick, tenía la curiosa cualidad de ganar super fuerza, velocidad y resistencia al tocar la Campana de la Libertad en Filadelfia, Estados Unidos. Apareció por primera vez en Boy Commandos #1 en 1942 pero su reconocimiento moderno se debe a su participación en el All-Star Squadron en los ochentas.

Bulletman y Bullegirl

Esta pareja de superhéroes de los años 40 de Fawcett Comics (creadores del Capitán Marvel ahora conocido como Shazam) usaba una fórmula científica y cascos con forma de bala para obtener superfuerza y la capacidad de volar.

TNT y Dyna-Mite

El profesor Thomas N. Thomas y su estudiante Dan fueron expuestos a un experimentos que les dieron poderes radioactivos. Aparecieron originalmente en Star-Spangled Comics a comienzos de los años 40 y se enfrentaron a los nazis, pero eventualmente reaparecieron como parte del All-Star Squadron.

Phantom Lady

El traje más sexi de todos los superhéroes del mural del Salón de la Justicia de Superman definitivamente pertenece a esta superheroína con la capacidad de volverse invisible que apareció por primera vez a comienzos de los años 40. Ha tenido varias encarnaciones a lo largo de los años, incluyendo una como parte de los Freedom Fighters al lado del Tío Sam

Atomic Knight

Su nombre es Gardner Gayle y es el sucesor de los Atomic Knights, un grupo de «caballeros» que protegían un mundo posapocalíptico en la serie de cómics del mismo nombre de los años 60. Su armadura fue creada por STAR LABS y fue parte de los Outsiders.

Freedom Beast

Este es un superhéroe africano que apareció por primera vez en los cómics de Animal Man en 1989. Lo vimos en la serie ‘live-action’ de Titanes interpretado por Nyambi Nyambi. Tiene super fuerza, sentidos agudizados y la habilidad de comunicarse y fusionarse con animales.

Wildcat

Un personaje bastante popular que ha aparecido en múltiples adaptaciones, incluyendo Smallville, Arrow y Stargirl. Era un boxeador de peso pesado llamado Ted Grant que fue parte de la Sociedad de la Justicia. Apareció por primera vez en Sensation Comics #1 en 1942.

Vibe

Este es un personaje que quienes vimos la serie The Flash conocemos bien. Su nombre es Cisco Ramón y fue interpretado por Carlos Valdez en esa serie del arrowverso. Apareció por primera vez en los cómics de Justice League a mediados de los ochenta y tiene la capacidad de crear poderosas ondas de choque. Es considerado el primer superhéroe mexicano-americano de DC Comics.

Gunfire

Este personaje tan supremamente noventero apareció, efectivamente, en 1993 en un cómics con su propio nombre. Su nombre es Andrew Van Horn y su habilidad es que puede cargar cualquier objeto con energía para que funcione como un arma de fuego.

Maxwell Lord

Este villano multimillonario le ha hecho la vida imposible a los miembros de la Liga de la Justicia desde que apareció en 1987. En ‘live-action’ lo vimos interpretado por Peter Faccinelli en Supergirl y por Pedro Pascal en la decepcionante Mujer Maravilla 1984. En Superman es interpretado por Sean Gunn y es el fundador de la Pandilla de la Justicia. Probablemente solicitó su inclusión en el mural a pesar de no ser un héroe.

Esos son todos los superhéroes que aparecen en el mural del Salón de la Justicia que pudimos ver en Superman. James Gunn confirmó que hay planes de que algunos de ellos aparezcan en futuras series y películas del Universo DC, pero no todos.

Si creen que nos equivocamos con alguno, por favor déjennos sus comentarios.