Este filme me causó un efecto similar al de la película de Super Mario Bros. El crítico en mi sabe que no es buena a nivel narrativo ni cinematográfico, pero el ‘fanático’ que soy no pudo evitar disfrutar al máximo estas casi dos horas y media de adrenalina y melodrama. En esta reseña intentaré conciliar esas dos impresiones que me dejó Rápidos y furiosos X.

Esta saga lleva 20 años conquistando las salas de cine y algunas de sus entregas se cuentan entre las películas más taquilleras de la historia. Pero tras nueve películas y un ‘spin-off’ que incluso llevaron a sus personajes al espacio, ¿a dónde más puede ir esta franquicia?

Esta película comienza con un ‘retcon’ de la quinta entrega. Resulta que Hernán Reyes —el villano que interpretó Joaquim de Almeida— tenía un hijo que también estuvo presente en su “batalla final” contra Dominic Toretto. Su nombre es Dante Reyes y ha pasado la última década observando a los asesinos de su padre con un solo objetivo en mente: causarles sufrimiento.

Dante es un personaje que realmente me sorprendió. No esperaba mucho de él porque sé que Jason Momoa puede ser atractivo y carismático, pero no un buen actor. Lo que hace aquí es seguir la escuela de villanía del Guasón de El caballero de la noche. Es un bufón con todo perfectamente planeado y que no comete errores. Se comporta como un payaso y su sentido de la moda es horrible. Al principio me pareció absurdo y no estaba funcionando, pero está tan comprometido con su propia ridiculez que finalmente me convenció.

Otro personaje que brilla con luz propia en Fast X o Rápidos y Furiosos 10 es Jakob Toretto. El hermano de Dom fue bastante decepcionante en la película anterior porque no era más que un villano genérico. Aquí cambiaron por completo su personalidad y sacaron provecho de la mayor fortaleza que tiene John Cena: su sentido del humor. Lo mejor de todo es que lo ponen a cuidar de su sobrino Brian y resulta que trabaja bastante bien con niños.

Los demás personajes son un poco decepcionantes. El tema de la película es que al crear una familia tan numerosa, Dominic Toretto creó muchos puntos débiles para sí mismo. Tiene miedo de perder a los que ama y Vin Diesel trata de expresar esto con miradas de confusión y temor que no le sientan nada bien. Al trío de Tej (Chris ‘Ludacris’ Bridges), Roman (Tyrese Gibson) y Ramsey (Nathalie Emmanuel) se les une Han (Sung Kang) y aunque siguen siendo tan graciosos como siempre —la audiencia del cine explotaba de risa con cada chiste malo de Roman— están muy subutilizados. Hay toda una secuencia en un café internet en la que uno de ellos se droga con un pastelillo y que no sirve para nada. No avanza la trama ni ofrece un momento especialmente emocionante.

A las otras chicas de la historia les va aún peor. Letty (Michelle Rodriguez) es rápidamente separada del grupo y protagoniza su propia aventura de escape al lado de su peor enemiga: Cypher (Charlize Theron), pero se dedica muy poco tiempo a ellas. Mia (Jordana Brewster) solo tiene una secuencia de acción simple antes de desaparecer y la nueva Tess (Brie Larson) tiene muy pocas escenas. Los fanáticos de Deckard Shaw (Jason Statham) también se van a decepcionar cuando vean que solo aparece en una escena del filme.

A pesar de su duración, Rápidos y furiosos X simplemente no tiene espacio para el montón de personajes que forman la familia de Toretto. Incluso si cortara las escenas que considero “de relleno” no habría cómo desarrollar el trasfondo de tanta gente. Lo peor es que el final de la película y la escena de mitad de créditos entran dos personajes más. Uno que no tiene ningún sentido y otro que ya fue ‘espoileado’ por la prensa hace unos días.

Resulta que este no es el final de la saga como ya habían prometido. Fast X es “el principio del final de la saga”. La película termina con varios ‘cliffhangers’ al más puro estilo de Avengers: Infinity War y la espera del verdadero final de la historia va a ser una tortura para los fanáticos.

Eso hace que la película se sienta incompleta. El clímax no es una verdadera conclusión, pero resulta difícil quejarse cuando todo lo que pasó para llegar allí fue tan divertido. Las peleas cuerpo a cuerpo no son nada especiales, pero las persecuciones y escenas de acción en automóviles siguen siendo increíbles. La persecución de una bomba rodante en las calles de Roma es realmente emocionante y la carrera final en Portugal está llena de momentos que dejan con la boca abierta.

La trama tiene muy buenas ideas. Aunque ya habíamos visto villanos con capacidades y recursos como este —Owen Shaw y la misma Cypher, por ejemplo— ninguno era tan absurdo y entretenido de ver en acción. Quitarle a los protagonistas los recursos de la Agencia también los pone en apuros interesantes. Tristemente, el desarrollo no es suficientemente inteligente y no aprovecha estas ideas al máximo. Las cosas terminan siguiendo la fórmula tradicional de las anteriores películas.

Las actuaciones siguen siendo mediocres e incluso me atrevería a decir que el doblaje al español latino las mejora. La calidad de las acrobacias y momentos de riesgo es muy alta, pero a veces quedan opacadas por los efectos CGI que las rodean. La cinematografía está basada en una iluminación exagerada, pero su poco realismo encaja con el tono absurdo del filme. También quiero quejarme del abuso de los primeros planos a los rostros de los actores que no los beneficia en nada.

Pero esto es Rápidos y furiosos. Esos problemas técnicos, narrativos y de desarrollo importan poco. Si vamos a ver esta película es porque queremos a estos personaje y los queremos ver en aventuras que —citando a la misma película— “desafían las leyes de Dios y de la gravedad”. En ese sentido cumple perfectamente su cometido y nos deja con ganas de más.

Llegado este punto desearía no tener que poner una calificación en esta reseña de Rápidos y furiosos X. Es una película terrible y también es excelente. Su reacción al ver el rostro de Vin Diesel en los afiches es lo que determina si la van a ver y disfrutar o si mejor se quedan en casa buscando una película un poco más inteligente en algún servicio de ‘streaming’.