Rápidos y Furiosos 9 – Reseña

La larga espera ha terminado. Rápidos y Furiosos 9 —curiosamente llamada F9 a nivel internacional— finalmente llegó a los cines de Colombia para presentarnos la más reciente aventura de Dominic Toretto y su ‘familia’. Tenemos que decir que sí estuvo a la altura de las expectativas que teníamos, la cuales no hicieron sino aumentar durante más de un año de fechas de estreno aplazadas. Es tan divertida como siempre y la trama es más estúpida que nunca.

Pero todo eso ya lo sabíamos desde que vimos su primer tráiler. La pregunta que siempre nos hacemos cada vez que llega una película de la saga es: ¿qué va a hacer para superar la anterior? En esta reseña vamos a descubrir si Rápidos y Furiosos 9 logra ofrecernos algo tan exagerado y emocionante que nos haga olvidar las persecuciones a submarinos y los ataques de carros zombis.

No van a creer lo que hacen en este filme con unos imanes.

Como es usual, la trama tiene a Dom y su equipo viajando por el mundo. Están buscando las dos partes de un McGuffin antes que los villanos puedan obtenerlas, porque las usarían para hackear el planeta o algo así. ¿Alguien recuerda para qué servían los objetos buscados por Owen Shaw en Rápido y Furioso 6 y Cypher en la octava entrega? No era importante. Estas tramas nunca lo son.

Esto no es necesariamente algo negativo. Hay películas de acción que, en su afán de dar importancia a su trama, terminan creando justificaciones innecesariamente elaboradas y aburridas. Esta saga sabe bien que su punto fuerte no son las historias que cuenta, sino las relaciones entre sus personajes y las cada vez más elaboradas secuencias de acción.

Rápidos y Furiosos 9 comienza con mucha fuerza. Las escenas que vimos en los tráileres, en las que Dom y Letty se arrojan en un auto por un acantilado mientras que otro es atrapado por un dron en pleno vuelo, están en el primer acto de la película. Si se molestaron porque los avances “espoilearon” estos momentos, no se preocupen. Verán escenas mucho más locas y emocionantes más adelante.

Justin Lin, que regresa a la silla de director tras abandonarla en la sexta entrega, sabe que tiene que seguir subiendo el listón de la acción. Entiende que a los fanáticos de estas películas no les interesa para nada que sean ‘realistas’. Puede violar las leyes de la física a gusto.

De hecho, entre más ridículas sean las acrobacias, más las disfrutamos. Nadie se va a enojar con este filme porque los imanes no funcionan así. Con esto no queremos decir que tenemos que “apagar el cerebro” para disfrutar de Rápidos y Furiosos 9, sino que entendemos la lógica absurda que maneja y le permitimos usar sus propias reglas para nuestro entretenimiento. Es una lástima que en algunos momentos el CGI sea tan obvio que nos puede arruinar la inmersión. Afortunadamente, no ocurre muy a menudo.

La acción de esta saga no sería tan divertida y emocionante si no fuera por su carismático grupo de protagonistas. Es verdad que personajes como Tej (Chris ‘Ludacris’ Bridges) y Roman (Tyrese Gibson) siguen siendo bastante unidimensionales, pero su falta de trasfondo la compensan con carisma y la química que tienen entre sí. Vin Diesel y Michelle Rodriguez siguen muy lejos de ser los mejores actores del mundo, pero están muy cómodos en estos personajes que llevan interpretando dos décadas. Los hacen funcionar a pesar de los clichés.

Hablando de clichés, buena parte de la trama se le dedica a ‘flashbacks’ sobre el pasado de Dom y su hermano Jakob (John Cena). Muestran eventos que se habían mencionado antes en la saga —como las razones por las que Dom fue encarcelado por primera vez— y cómo conoció a otros personajes. Pero es principalmente un ‘retcon’ de muchas cosas que creíamos saber sobre él y su familia (la de sangre).

Aquí tenemos un gran problema. Estas escenas tienen una fuerte carga melodramática y realista que no combina para nada con el resto de elementos de Rápidos y Furiosos 9. De hecho, parecen pertenecer a una película completamente diferente. ¡Hasta la carrera callejera que vemos en estos recuerdos es aburrida!

La aparición de un ‘hermano malvado’ de Toretto suena perfecta para crear conflicto en una saga que lleva tantos años hablando sobre la importancia de la familia. Hay buenos elementos aquí, sobre todo porque revela cierta hipocresía en el discurso de Dom al respecto. No vamos a decir que la película explora bien estas ideas, pero al menos no las deja en la superficie y le da algo de profundidad temática. No mucha, pero lo hace.

Volviendo a los elementos más positivos. Nos alegra por fin ver a Mia (Jordana Brewster) y Ramsey (Nathalie Emmanuel) más involucradas en la acción. Tej ha dejado de lado su papel informático, así que el rol de Ramsey como hacker ya no es redundante y puede brillar más. Además, ella protagoniza una de las escenas de acción más divertidas de la película, cuando se ve envuelta en una persecución a pesar de no saber manejar.

Y no podemos quedarnos sin mencionar el promocionado regreso de Han (Sung Kang). Nos alegra mucho verlo de nuevo, pero la verdad es que está subutilizado. La forma en que explican por qué sigue con vida es tan predecible como aburrida. Hubiera tenido algo de impacto si su presencia se hubiera mantenido en secreto.

En estas dos décadas, Rápidos y Furiosos ha presentado una cantidad de personajes tan grande que se puede considerar un ‘universo cinematográfico’. En esta novena entrega vemos el regreso de algunos de ellos, pero sus apariciones son tan breves e irrelevantes que no son más que cameos forzados. No negaremos que da gusto ver a algunos de ellos en pantalla y sus escenas no son aburridas, pero no tienen verdadera relevancia.

Rápidos y Furiosos 9 es más de lo mismo. Desde su quinta entrega, esta saga comenzó a seguir un camino en el que la única forma de avanzar es mediante la exageración. Mientras los guionistas y directores sigan demostrando este nivel de creatividad para los explosivos momentos de acción, Rápidos y Furiosos va a funcionar bien y va a satisfacer a las grandes audiencias.

Pero los defectos siguen ahí. Hace algunos párrafos dijimos que estas películas no necesitaban una buena trama para lograr su cometido, pero eso no significa que no pueden intentar tenerla. Esta novena parte dura casi dos horas y media y, aunque es verdad que no se hace pesada, no era necesario que fuera tan larga. Hay personajes y momentos que no son más que relleno y una experiencia más corta hubiera sido totalmente preferible.

La mayoría de actuaciones siguen siendo muy deficientes y la falta de posibilidades dramáticas —los personajes son prácticamente invencibles y hasta hacen bromas sobre eso— le quita algo de fuerza. Veremos hasta cuándo puede la saga mantener este ritmo sin hacer grandes cambios como el que hizo para su quinta parte.

Por cierto, quédense a ver la escena de mitad de créditos. Vale la pena. Mientras tanto, pensaremos qué lugar darle a esta película en el top de la saga.