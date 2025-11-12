Todas las referencias a los juegos en el tráiler de Super Mario Galaxy: la película

Como era de esperarse, el primer tráiler de Super Mario Galaxy: la película está lleno de divertidas referencias a los juegos de Nintendo. Estas fueron las que encontramos. Si ustedes notaron otra más, déjennos un comentario aquí o en nuestras redes sociales.

La pintura que está haciendo Bowser es del traje de Mario Esqueleto que podemos equipar en Super Mario Odyssey.

Entre los cuadros que ha pintado Bowser podemos ver algunos personajes como Mario, Peach, un Paratroopa, Bowser Jr. Plantas Piraña y las flores de los juegos de Yoshi.

Cuando mueve uno de los cuadros, podemos ver una pintura de Bowser en su Payasocóptero. Este es un vehículo que ha usado en varios videojuegos, más notablemente en Super Mario World.

En lo alto del pequeño castillo de Bowser podemos ver una bandera con el símbolo de los ‘checkpoints‘ que vemos en varios juegos de la serie.

Peach y Toad usando los Star Warps de Super Mario Galaxy para llegar a un planeta acuático y esférico como los de ese mismo juego.

En ese planeta podemos ver Bloopers, los icónicos enemigos calamar de los juegos de Mario.

Mario y Luigi montan sus motos hacia la Piramide Invertida de Tostarena, el cual es un escenario de Super Mario Odyssey. La moto de Luigi también tiene una calcomanía que dice Tostarena.

Peach enfrenta a una horda de Ninjis (enemigos que hicieron su aparición en Super Mario Bros. 2 / Doki Doki Panic) usando una sombrilla (su arma de elección en juegos como Super Mario RPG y Super Smash Bros) en un escenario que nos recuerda mucho al Circuito Discoestadio de Mario Kart 8.

El enemigo que enfrenta Rosalina en su nave observatorio al final del tráiler de la película es Megatrípode, un jefe que enfrentamos tanto en Super Mario Galaxy como en Super Mario Galaxy 2.

Si ustedes notaron más referencias a los juegos de Nintendo en el tráiler de Super Mario Galaxy: la película, hágannoslo saber y lo agregaremos a esta nota.