Cine y TV

Regreso a Silent Hill, primer tráiler de la película basada en el segundo juego

Te esperamos en Silent Hill.

Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Regreso a Silent Hill, del director Christophe Gans, presenta su primer tráiler y se estrenará en cines el 23 de enero del 2026, distribuida por Cineverse en el caso de Estados Unidos. Esta película está basada en Silent Hill 2, juego de Konami que también cuenta con ‘remake’ desde 2024 para PS5 y PC. Igualmente Xbox Series X/S desde el 21 de noviembre.

Esta nueva película trae de vuelta a la gran pantalla la icónica franquicia de terror. Cuando James recibe una misteriosa carta de su amor perdido, Mary, se siente atraído por Silent Hill, un pueblo que alguna vez le fue familiar y que ahora está sumido en la oscuridad. En su búsqueda, James se enfrenta a criaturas monstruosas y descubre una aterradora verdad que lo llevará al límite de la cordura.

Jeremy Irvine interpreta a James, junto a Hannah Emily Anderson como Mary Crane.

Evie Templeton (Wednesday), retoma su papel de Laura; Templeton ya prestó su voz y realizó la captura de movimiento para Laura en el ‘remake’ de Silent Hill 2 de Bloober Team.

Christophe Gans, quien también dirigió la primera adaptación cinematográfica de Silent Hill de 2006, escribió el guion de esta nueva película junto a Sandra Vo-Anh y William Josef Schneider.

La banda sonora de la película es obra del legendario Akira Yamaoka, quien, por supuesto, compuso la música y realizó el memorable diseño de sonido para los juegos originales de la franquicia de Konami.

PorCesar Nuñez
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
