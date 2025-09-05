Legendary Entertainment ha revelado los actores y la fecha de estreno para la nueva adaptación cinematográfica en live action de la serie de videojuegos de pelea de Capcom, Street Fighter. La película, cuyo rodaje comenzó en Australia en agosto, está siendo dirigida por Kitao Sakurai, conocido por su trabajo en programas como The Eric Andre Show y la película Bad Trip. Street Fighter será la primera película distribuida bajo un nuevo acuerdo multianual entre Paramount Pictures y Legendary Entertainment, en el que Paramount manejará la distribución global, a excepción de China, donde Legendary East se encargará de ello.

¿Cuál es el elenco de actores y fecha de estreno de la película live action de Street Fighter?

El estreno de la película de Street Fighter está programado para el viernes 16 de octubre de 2026. Originalmente, Sony Pictures iba a distribuir la película, y se había programado su estreno para el 20 de marzo de 2026. Sin embargo, Sony la retiró de su calendario de lanzamientos en marzo de este año.

Junto al anuncio de la fecha de estreno, la producción de la película de Street Fighter reveló algunos de los miembros del elenco:

Andrew Koji como Ryu

Noah Centineo como Ken

Callina Liang como Chun-Li

David Dastmalchian como M. Bison

Cody Rhodes como Guile

Roman Reigns como Akuma

Orville Peck como Vega

Jason Momoa como Blanka

Mel Jarnson como Cammy

Rayna Vallandingham como Juli

Curtis «50 Cent» Jackson como Balrog

Olivier Richters como Zangief

Hirooki Goto como E. Honda

Vidyut Jammwal como Dhalsim

Andrew Schulz como Dan Hibiki

Eric André como Don Sauvage

Alexander Volkanovski como Joe

¿Cuál será la historia de la película de live action de Street Fighteri?

Por el momento, gracias a la poca información oficial, sabemos que la historia de la película de Street Fighter se ambienta en el año 1993 y se centra en los personajes Ryu y Ken Masters, quienes son reclutados por Chun-Li para participar en el próximo torneo del Guerrero Mundial (World Warrior Tournament). Sin embargo, una conspiración detrás del torneo los obligará a enfrentarse entre sí y a confrontar sus pasados.

Vía: ANN