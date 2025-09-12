Reportes de Super Mario Galaxy como la segunda película de Super Mario Bros contradicen los pasados bajo el nombre Super Mario World

El pasado mes de mayo, a través de NBC Universal se dio a conocer una pista que indicaba que la segunda película de Super Mario Bros. llevaría por nombre Super Mario World, tal como el título de SNES y cuarto juego plataformas de Super Mario. Esto explicaría el huevo de pascua (¿o de Yoshi?) al final de Super Mario Bros: La película, dándole paso a la isla de los Yoshis y una nueva trama con Bowser a la cabeza. Sin embargo, parece que los planes son en realidad un poco más altos de acuerdo con nueva información descubierta: Super Mario Galaxy sería el nombre real de la secuela cinematográfica.

De acuerdo con un reciente registro del dominio supermariogalaxy.movie por parte de NBC Universal el pasado 3 de septiembre, así como supermariogalaxy-lapelicula.com, todo indica que este es el título finalmente elegido por Nintendo e Illumination. No podríamos asegurar que siga la trama del juego para Wii de 2007, pues las películas siguen su propia historia, pero dada la inclusión de Lumalee en el primer filme, Rosalina tiene fuertes posibilidades de aparición.

Según el actor de voz de Toad, Keegan-Michael Key, la secuela de la película Super Mario Bros. contaría con algunos personajes menos conocidos de la franquicia de Nintendo y un entorno ‘intrigante’.

«Una cosa que puedo decir sobre la segunda película es que tiene un alcance un poco más amplio, y el lugar donde se desarrolla es una intrigante parte de su ‘lore’ y el mundo de Mario», dijo Key. «Van a encontrar algunos ‘easter eggs’ realmente fantásticos y ha sido muy emocionante hasta ahora».

Si nos fijamos por las imágenes de Old Spice y su presunto ‘leak’ en Reddit, este muestra no solo a Yoshi y Luigi sino también un tostareniano de Super Mario Odyssey. Entonces comprenderíamos aquello de «un alcance más amplio». No solo sería una película basada en Super Mario World, Sino en Galaxy, en Odyssey, rayos, ¡incluso en Sunshine! (esto último solo lo inventamos) ¿Por qué no llamarla «Super Mario Universe«?

