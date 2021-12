Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City – Reseña

Una de las principales críticas que la comunidad ‘gamer’ hacía contra la saga de Resident Evil protagonizada por Milla Jovovich era lo mucho que se alejaba del canon de los juegos. Sí, a veces aparecían algunos de sus personajes, pero se fue por caminos completamente diferentes. La idea detrás de la nueva película Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City es corregir eso, ofreciendo a los espectadores un regreso a la trama de los juegos en formato cinematográfico.

Por supuesto, una mayor fidelidad a la obra original no es garantía de calidad. En esta reseña vamos a descubrir si Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City es lo que los fanáticos de los juegos de Capcom siempre han deseado o si es una película de zombis del montón.

Esta no es solo una adaptación del primer RE, sino de este y su primera secuela. Tenemos a personajes como Chris Redfield, Jill Valentine y Albert Wesker explorando la Mansión Spencer en las montañas mientras Leon S. Kennedy y Claire Redfield enfrentan a los muertos vivientes en la estación de policía de Raccoon City. Ver la recreación de escenarios icónicos como las escaleras de la mansión o el lobby de la estación sin duda le sacará una sonrisa a los fanáticos.

Tristemente, estas referencias son lo único que esta película tiene para ofrecer. Son raras las escenas en las que no se menciona un nombre o se muestra un objeto familiar. Esto usualmente ocurre de forma forzada y seguida por obvias pausas para que la audiencia reaccione. Incluso hay referencias a algunos memes y bromas originadas en los juegos.

Las referencias, en sí, no son un problema. Como ejemplo tenemos el Universo Cinematográfico de Marvel, que ha convertido la presentación de estos detalles en un arte muy preciso. Lo que pasa con Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City es que cree que esos vínculos a los videojuegos reemplazan la historia.

El desarrollo de este filme es absolutamente incoherente y la trama no tiene sentido. Los fanáticos de la saga llenarán inconscientemente los huecos de la historia con el conocimiento que tienen de los juegos, pero los demás verán una secuencia de eventos contradictorios e irrelevantes.

Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City está tan enamorada de sus propias referencias a los juegos que prácticamente se le olvida que es una película de zombis. Pasa casi una hora antes del primer ataque real de un muerto viviente y las escenas en que estos aparecen son sorprendentemente pocas. Esta es una de las películas de zombis con menos zombis que hemos visto.

Podría culparse de esto al bajo presupuesto de la producción. Esta se hizo con solo 25 millones de dólares, incluso menos de lo que costó la primera película de la serie. Pero la verdad es que el género del horror zombi cuenta con verdaderas joyas hechas con presupuestos mínimos.

Los «problemas» de presupuesto también se notan en la ambientación general. Toda la película está filmada en planos medios que evitan, en la medida de lo posible, mostrar muchos detalles de los escenarios. Hasta la oscura fotografía sirve para ocultar cosas a los espectadores. Simplemente no se dedicó dinero a hacer un mundo creíble. Un texto al comienzo del filme explica que Raccoon City es un pueblo fantasma y que la mayoría de sus habitantes lo han abandonado. No es posible ver esto como algo diferente a una conveniente excusa para limitar el número de zombis y personajes.

Hay otro trío de monstruos de los juegos que hacen su aparición sin explicación o razón lógica alguna para este horror biopunk. La más incomprensible de ellas es la presencia de Lisa Trevor. Aquí trataron de convertirla en una especie de “monstruo incomprendido” al estilo de la criatura de Frankenstein. Incluso le dieron un pasado relacionado con Claire. Pero no tiene sentido ni impacto en la trama.

Mientras escribíamos esta reseña nos enteramos que Avan Jogia, el actor que interpreta a León, tuvo que abandonar las redes sociales a causa de los ataques que recibió de mal llamados fanáticos porque su personaje no se parece al de los juegos. Lo más irónico de todo es que él es probablemente lo mejor de la película. Hace una versión radicalmente diferente del protagonista de RE2, 4 y 6. En lugar de ser un súper policía y agente especial, es un novato torpe e incompetente. Eso hace que resulte novedoso, refrescante y divertido, cualidades que le hacen mucha falta al resto de elementos de Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City.

Donal Logue también hace un gran papel como el jefe de policía Irons, lleno de agresividad y sarcasmo. Inicialmente parece que Tom Hopper (Black Sails, The Umbrella Academy) va a ser algo interesante como Wesker, que también es radicalmente diferente a otras versiones del personaje, pero termina consumido por los clichés. Hannah John-Kamen (Ghost en Ant-Man and The Wasp), Robbie Amell (Firestorm en The Flash) y Kaya Scodelario (El corredor del laberinto) a duras penas tienen una personalidad en sus roles como Jill Valentine, Chris y Claire Redfield, limitándose a cumplir con los arquetipos.

Esta película solo dura un poco más de 100 minutos y eso es una pequeña bendición. De hecho, incluso así se alarga innecesariamente. Los personajes gastan más tiempo del que deberían explorando los pesimamente iluminados escenarios, matando cualquier suspenso que hubieran podido crear.

Las secuencias de acción también son sumamente aburridas y dependen demasiado de la aparición repentina de un zombi, monstruo u otro personaje para resolverse. La cámara sigue la filosofía temblorosa de las obras de Michael Bay, que no dejan ver qué está pasando, y hay una escena que esconde su acción tras una molesta luz intermitente que, además, podrías ser un riesgo para personas fotosensibles y con riesgo de epilepsia.

A estas alturas de la reseña sobra decir que no recomendamos Resident Evil: Bienvenidos a Racoon City, es una mala película. Los fanáticos de la saga tal vez gocen un poco gracias a las referencias a los juegos, pero ese elemento no compensa todos los demás defectos que tiene a nivel de guión, ritmo, efectos especiales y acción.

Sorpresivamente, este no es el peor filme basado en un videojuego que vimos este año.