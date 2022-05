Resident Evil: avance en español, fecha de estreno, historia, personajes y más sobre la serie de Netflix

Esta Raccoon City no es como la que conocen. El popular servicio de ‘streaming’ se está tomando muchas libertades a la hora de adaptar la serie de videojuegos, pero lo importante sigue ahí: los zombis, monstruos y conspiraciones de la corporación Umbrella. Vamos a ver el avance en español, conocer la fecha de estreno, historia, personajes y más sobre Resident Evil, la serie de Netflix.

¿Cuál es la fecha de estreno de la serie de Resident Evil en Netflix?

Netflix reveló que la fecha de estreno de esta serie a nivel mundial será el jueves 14 de julio de 2022.

Avance de la serie

Este es el tráiler o avance subtitulado en español de la serie de Resident Evil para Netflix, publicado el 12 de mayo de 2022.

Si se están preguntando cuál es la canción que suena en el tráiler, se trata de I’d like to teach the world to sing (in perfect harmony), de The New Seekers.

¿Quiénes forman el elenco de la serie?

Las hermanas Jade y Billie serán interpretadas por Ella Balinska (Los Ángeles de Charlie) y Tamara Smart (Artemis Fowl). Su padre, Albert Wesker, es interpretado por el genial Lance Reddick, a quien recordamos de The Wire, John Wick y videojuegos como Destiny 2 y Horizon Forbidden West.

La serie de Resident Evil en Netflix también cuenta con la participación de Siena Agudong, Adeline Rudolph y Paola Núñez, pero no sabemos si interpretarán personajes conocidos de los juegos.

¿Cuál es la historia de la serie de Resident Evil en Netflix?

La trama de esta serie se desarrollará en dos líneas de tiempo diferentes. Jade y Billie, las hijas de Albert Wesker, se mudan a New Raccoon City, donde descubren los oscuros secretos que esconde su padre.

15 años después, la mayoría de seres vivos en la Tierra han mutado o se han convertido en zombis por culpa del Virus-T. Jade trata de sobrevivir a esta horrible realidad en Londres mientras los secretos de su familia continúan atormentándola y trata de descubrir el paradero de su hermana.

Se supone que todos los capítulos «saltarán» entre ambas épocas para que descubramos poco a poco los secretos sobre el apocalipsis zombi.

¿La serie de Resident Evil en Netflix está en continuidad con los videojuegos o las películas?

No. Esta serie cuenta una nueva historia inspirada en el mismo universo de los juegos. Tendrá personajes en común con ellos, como Albert Wesker, pero será una interpretación diferente de ellos. Tampoco está en continuidad con las películas protagonizadas por Milla Jovovich ni con la reciente Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City.

Afiches oficiales de la serie

A continuación podemos dar una mirada a las imágenes promocionales de Resident Evil en Netflix.

¿Resident Evil tendrá temporada 2 en Netflix?

Netflix no ha hablado directamente al respecto. Pero podemos decir que cuando se anunció originalmente, el plan era hacer una serie de varias temporadas.

Fuente: canal oficial de Netflix Latinoamérica en YouTube