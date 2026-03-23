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Revelan detalles de la historia de Super Mario Galaxy: la película que dan fuerza a una teoría sobre Peach y Rosalina

¿Una separación?

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Solo faltan unos cuantos días para el estreno de la nueva película protagonizada por el querido plomero de Nintendo, pero las discusiones por su trama no han esperado a que siquiera llegue a los cines. Una teoría sobre el origen de la Princesa Peach ha revivido gracias al tablero de clasificación de películas de Gran Bretaña o BBFC, pues en su descripción oficial de Super Mario Galaxy: la película revelaron un elemento de su historia que se presta para interpretaciones muy interesantes.

Este artículo contiene potenciales ‘spoilers’ de este filme, pero son interpretaciones y existe la posibilidad de que estén equivocadas.

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Según la página de la película en el sitio web de la BBFC, Super Mario Galaxy: la película contiene escenas medianamente perturbadoras pero poco frecuentes de recuerdos de la separación de una niña y su hermana menor.

Cuando esto fue revelado, los fanáticos del ‘lore’ de los juegos de Nintendo comenzaron a sacar sus interpretaciones sobre quiénes eran esa niña y su hermana menor, llegando a la conclusión de que podrían ser Rosalina y la Princesa Peach.

En la primera película de Super Mario Bros., Peach le explica a Mario que ella no es nativa del Reino Hongo, sino que fue encontrada por sus habitantes y criada allí. Aunque algunos creen que eso significa que también viene del «mundo humano» como Mario y Luigi, otros creen que puede estar relacionada con otro personaje de la serie: Rosalina.

En los capítulos del libro de historias de Rosalina agregados en la versión para Nintendo Switch de Super Mario Galaxy 2, vemos que Rosalina dice que ella está esperando a alguien muy querido que había perdido, y aunque lo más probable es que se refiriera a su madre (que se convirtió en un astro), hay quienes creen que podría ser otro miembro de su familia. La teoría de que Rosalina y Peach están relacionadas es tan popular que el canal de YouTube Game Theory hizo un video dedicado a ella en 2014 que tiene más de 16 millones de visitas.

Otra posibilidad es que «la separación de una niña y su hermana menor» en la trama de Super Mario Galaxy: la película no se refiera a Rosalina y Peach, sino a Mari y Lu, dos Luma del libro de historias de Super Mario Galaxy 2 que también son separada. Sus nombres son referencias a Mario y Luigi, pero Lu es en realidad un personaje conocido de estos juegos llamado Lubba.

Confirmaremos si esta teoría sobre Rosalina y Peach es cierta cuando Super Mario Galaxy: la película se estrene en los cines de todo el mundo el miércoles 1 de abril de 2026.

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