Que terrible casualidad que la pandemia haya comenzado justo cuando el Doctor nos abandonó. Es verdad. El más reciente episodio de la popular serie de la BBC fue emitido a comienzos de marzo, poco antes de que comenzara el aislamiento. Esperemos que su regreso en Revolution of the Daleks, el especial de año nuevo de Doctor Who, también signifique que regresan mejores tiempos.

Este episodio especial será emitido el 1 de enero de 2021 y tiene a los acompañantes del Doctor enfrentándose a una amenaza que ella conoce bien: los Daleks. En esta ocasión hay un nuevo diseño presentado a Inglaterra como un dron de seguridad. Todos sabemos que eso no va a salir bien.

Revolution of the Daleks también trae de regreso a nuestro querido Capitán Jack Harness. Él tuvo un cameo durante la temporada pasada, pero ahora tendrá un rol más importante. También regresa Jack Robertson, el personaje inspirado en Donald Trump que vimos por última vez en el episodio Arachnids in the UK. Él estará, obviamente, ayudando a los Daleks con su nuevo plan.

Mientras tanto, vemos al Doctor prisionera. No sabemos que pasó para que acabara de esta forma, pero nos preocupa que ella no vaya a hacer mucho acto de presencia en el capítulo. Ya veremos qué pasa en realidad.

Si quieren ver el tráiler en español del especial de año nuevo de Doctor Who, pueden dar una mirada a continuación:

#DoctorWho Revolution of the Daleks



Tráiler subtitulado en español. pic.twitter.com/g2ApmyIMSY — David Who (@DavidWho96) November 29, 2020

Si quieren más de Doctor Who mientras llega este episodio especial, pueden jugar sus títulos de realidad virtual mientras llega.

