Rob Zombie confirma que dirigirá el ‘reboot’ de La familia Monster

Aunque para algunos no son más que una «copia» de Los locos Addams, la verdad es que somos muchos los que recordamos La familia Monster (The Munsters) con cariño. Han habido varios intentos de revivir esta serie de los años sesenta. En 2012, Brian Fuller (Hannibal) presentó el piloto de un reinicio llamado Mockingbird Lane —protagonizado por Jerry O’Connell, Portia de Rossi y Eddie Izzard— que no fue convertido en serie.

Ahora le llegó el turno a Rob Zombie, que anunció oficialmente que dirigirá la película de La familia Monster (The Munsters) para Universal Studios.

The Munsters cuenta la historia de la familia conformada por Herman Munster (el monstruo de Frankenstein), su esposa Lilly (una vampira), su suegro «el abuelo» (un viejo Conde Drácula), su hijo Eddie (un hombre lobo) y su sobrina Marilyn (una chica aparentemente normal, inspirada en las actrices de los años cincuenta). La serie original era una ‘sitcom’ familiar en la que las diferencias de los Monster con sus vecinos eran fuente de situaciones muy jocosas.

Según el sitio web Murphy’s Multiverse, Sheri Moon Zombie y Jeff Daniel Phillips interpretarán a Lily y Herman Munster. El elenco sería redondeado por Richard Brake, Dan Roebuck, Jorge Garcia y Cassandra Peterson. Así es, la mismísima Elvira.

Todavía no conocemos una posible fecha de estreno para la versión de La familia Monster (The Munsters) de Rob Zombie. Nos causa mucha curiosidad ver cómo este director y guionista adaptará estos personajes con su particular estilo «hillbilly horror».

Por cierto, no olvidemos que Los locos Addams también regresarán con la serie para Netflix protagonizada por una Merlina adolescente.

Fuente: cuenta de Rob Zombie en Instagram