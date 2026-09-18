Roblox: 99 noches en el bosque tendrá una película y al director de Toy Story 4

La primera película basada en un popular juego de terror y supervivencia en Roblox, 99 noches en el bosque, de acuerdo con The Hollywood Reporter está a cargo de 20th Century Studios y habría contratado a Josh Cooley para escribir el guion. Cooley dirigió Toy Story 4, la película de Pixar ganadora del Óscar, obteniendo también una nominación a los premios de la Academia por Inside Out. Además de sus trabajos con Disney, Cooley dirigió Transformers One.

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99 noches en el bosque fue desarrollado por Grandma’s Favourite Games y opera en la plataforma Roblox. Sigue siendo uno de los juegos más populares de la plataforma, contando con cerca de 150.000 jugadores. 20th Century adquirió los derechos a principios de 2026 tras un proceso de negociación que al parecer fue muy competitivo. Similar a otras experiencias virales como Backrooms, convertida recientemente en película.

En este juego de supervivencia, los participantes deben resistir 99 noches en un bosque encantado mientras luchan contra monstruos y rescatan a niños desaparecidos. Los desarrolladores del juego, Alec Kieft, Matthew Hufton y Cameron Angland, ejercerán como productores ejecutivos de la película.

20th Century también estuvo detrás de las películas de Hitman y Assassin’s Creed, que no fueron muy bien recibidas por el público y los fanáticos de dichos juegos. 99 noches en el bosque no es la primera adaptación cinematográfica de un videojuego realizada por el estudio y por lo visto tampoco la última. Además de este juego de Roblox, otros como Grow a Garden y Steal a Brainrot también lograron acuerdos de producción de películas.