Rumores de una película de Metroid datan de hace 23 años, ahora sospechan de un proyecto misterioso de Nintendo y Universal para 2028

Aunque la crítica atacó la película de Super Mario Galaxy, algo que no entiende Shigeru Miyamoto, el público la recibió con buenas cifras y la alianza animada entre Nintendo e Illumination avanza a buen ritmo, mientras con Sony Pictures preparan la película en acción real de The Legend of Zelda. Es seguro que en unos tres años veamos una tercera película de Super Mario, pero lo misterioso yace en el 12 de abril del 2028, donde un proyecto no anunciado entre Illumination y Nintendo está programado según el calendario de estrenos de Universal España.

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Entre los rumores de qué propiedad de Nintendo podría tener este espacio, según los registros de derechos de autor presentados el año pasado, una película animada derivada de Donkey Kong es real y se estrenaría en 2028. Pero dada la reciente película de Super Mario Galaxy, hasta Star Fox tiene posibilidades de su propia película animada. Y eso sin descartar Luigi’s Mansion o la bola rosa de Nintendo, Kirby. Miyamoto dice que no, pero es difícil no pensar en una película futura de Super Smash Bros.

¿Dónde queda Samus Aran aparte del cameo de su nave? Los rumores de una película de Metroid se han escuchado desde el lejano 2003 como una adaptación en acción real, pero nada de ello se ha realizado. Ahora surgen reportes que mientras un proyecto animado con Pikmin es apuesta segura para Illumination, con demoras por falta de ideas, Sony estaría compitiendo con Universal para obtener los derechos de hacer una película de Metroid, más inclinada hacia la ciencia ficción en acción real, que sería lo correcto. Que Sony Pictures ya cuente con Zelda es una gran ventaja, pero ellos y Universal saben que las IP de Nintendo son valiosas.

Pikmin project been struggling to lock ideas for years, but Nintendo insists to make it (with Illumination) so it could happen eventually



Sony is one of the stronger contenders for Metroid, Universal is also fighting for it, both are leaning for live action but this could change https://t.co/kJjxBtCOBi — V SCOOPER (@thevscooper) April 25, 2026

Sin embargo, nada es seguro en Hollywood hasta que no vemos un tráiler, de ahí que muchos proyectos fílmicos basados en videojuegos puedan estar en el papel, pero la preproducción, rodaje y distribución es definitivamente otro asunto. El evento de 2028 entre Nintendo e Illumination no parece apuntar a Metroid debido a su enfoque de película animada, pero el resto de «bros» de Mario y colegas de Smash bien pueden tener la oportunidad.