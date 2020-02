Rurouni Kenshin, mejor conocido en Colombia como Samurai X, es un manga/anime que recordamos con mucho cariño. Este narró las aventuras de Kenshin Himura, un ex-asesino del gobierno japonés durante la era de la restauración Meiji, después de convertirse en un vagabundo pacifista al que su pasado seguía alcanzando.

Entre 2012 y 2014 pudimos ver una trilogía de películas basadas en los primeros arcos argumentales del manga y anime. Estas fueron protagonizadas por Takeru Satoh —bien conocido en su país gracias a las series de Kamen Raider— y se convirtieron en un gran éxito. Pero la historia no terminó ahí.

Warner Bros. Japan tiene lista una nueva bilogía basada en el comienzo y final de la historia del ‘battousai’. Se trata de Rurouni Kenshin: Final Chapter — The Final y Rurouni Kenshin: Final Chapter — The Beginning. The Final contará la historia del enfrentamiento de Kenshin con un nuevo rival llamado Enishi. Por su parte, The Beginning se basará en los días del protagonista como asesino del gobierno y mostrará cómo obtuvo su característica cicatriz.

Lo curioso es que The Final se estrenará primero. Llegará a los cines japoneses el 3 de julio de 2020. The Beginning le seguirá poco más de un mes después, el 7 de agosto. Esto probablemente se hará para que la identidad de Enishi se mantenga en secreto y se usará la precuela para resolver finalmente las preguntas creadas en torno al protagonista.

Es poco probable que estas películas lleguen a los cines de Colombia, pero no nos extrañaría verlas poco después de su estreno en servicios de ‘streaming’ como Netflix.

Via: Jefusion

Fuente: canal oficial de Warner Bros. Pictures Japan en YouTube