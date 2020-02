Sam Raimi está en negociaciones para dirigir la secuela de Doctor Strange

A comienzos de enero recibimos la noticia de que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, había perdido a su director. Scott Derrickson, quien había dirigido el primer filme, abandonó el proyecto alegando ‘diferencias creativas’ con los directivos de Marvel Studios.

Esto fue recibido con tristeza por los fanáticos. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha sido descrita como ‘la primera película de terror de Marvel’ y Derrickson era perfecto para ese trabajo. Él se hizo un nombre en ese género gracias a películas como El Exorcismo de Emily Rose y Siniestro.

Afortunadamente, Marvel parece haber encontrado un reemplazo perfecto. Según Variety, el estudio se encuentra en negociaciones con Sam Raimi para que dirija la película.

Sam Raimi no solo ayudó a crear la actual era de ‘blockbusters’ basados en superhéroes con su trilogía de Spider-Man. Él es uno de los maestros del terror. Dirigió la querida y recordada trilogía de Evil Dead y ha producido algunos de los mejores clásicos modernos del género.

Si Raimi acepta la propuesta de Marvel, va a tener que trabajar rápido. El estudio quiere comenzar la producción de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en mayo de 2020. Sería la primera película que dirija desde 2013, cuando presentó Oz el poderoso.

Fuente: Variety