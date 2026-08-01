Samara Weaving habría sido elegida como Emma Frost para la película de X-Men de Marvel Studios

Si por un lado el actor Ryan Gosling se pondrá en las botas de Ghost Rider, futura película de Marvel Studios, mientras el Universo Cinematográfico de Marvel le da la bienvenida a otro personaje importante en Spider-Man: Un nuevo día y antes del estreno de Avengers: Doomsday en diciembre, la primera película de los mutantes X-Men como parte del UCM podría tener a una de sus principales actrices confirmadas (vía Deadline). Se trata de la telépata capaz de convertir su piel en diamante, Emma Frost, quien sería interpretada por la actriz y modelo australiana Samara Weaving.

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Weaving ha participado en películas como Ready or Not 2: Here I Come y Over Your Dead Body. La primera película de X-Men de Marvel Studios será dirigida por Jake Schreier, quien también dirigió Thunderbolts: The New Avengers. Si bien hay muchos rumores y falsa información sin confirmar en redes sociales sobre los actores elegidos, –por ejemplo Cailee Spaeny como Rogue–, la elección de Samara como Emma Frost es hasta ahora una de las más fiables.

Frost es una mutante que apareció por primera vez en los cómics de X-Men en la década de los ochenta y ha evolucionado a lo largo de los años, pasando de supervillana a miembro clave de los X-Men. En el ámbito cinematográfico, su papel más reciente fue interpretado por January Jones en X-Men: Primera generación (2011).

Algunos de los mutantes originales en las películas de 20th Century Fox, aparecerán en Avengers: Doomsday con la participación de Ian McKellen (Magneto), Patrick Stewart (Charles Xavier), James Marsden (Cyclops), Rebecca Romijn (Mystique) y Alan Cumming (Nightcrawler). Un reporte previo afirma que la nueva película de X-Men tendría una formación más pequeña similar a los primeros cómics, sin Storm ni Wolverine.

Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre del 2026.