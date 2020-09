Samuel L. Jackson regresaría como Nick Fury en su propia serie

Otro show del Universo Cinematográfico Marvel se estaría agregando a la parrilla de programación bajo demanda de Disney+. De acuerdo a Variety, Disney estaría produciendo una nueva serie centrada en el comandante de S.H.I.E.L.D., Nick Fury y el gran Samuel L. Jackson estaría regresando para interpretar al superagente.

La información sobre esta serie está bajo un velo de misterio. Kyle Bradstreet escribirá el guion y servirá como productor ejecutivo, mientras que Jackson tendrá el papel protagónico. Bradstreet cumplió estas mismas funciones en el exitoso drama de la cadena USA, Mr. Robot.

Samuel L. Jackson hizo su debut en el 2008 interpretando a Nick Fury en una escena post-créditos de Iron Man. También ha hecho apariciones en Iron Man 2, Thor, Capitán América: El Primer Vengador, The Avengers, entre otras. La última vez que lo vimos usando el parche en su ojo fue en Spider-Man: Lejos de Casa cuando sirvió de apoyo a Peter Parker en su nueva misión.

El 2020 será el primer año en más de una década en la que no se estrenará una película de Marvel en cines. Ahora que Black Widow se ha pospuesto para el 2021, la única producción del UCM que se encuentra vigente para este año es WandaVision, la cual se estrenará en Disney+. Otras series como The Falcon and The Winter Soldier también tuvieron que retrasar su estreno para el año que viene.

Vía: Gamespot