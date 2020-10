Una nueva serie animada llegará pronto a Netflix para darnos una violenta mirada a la mitología griega. Su nombre es Sangre de Zeus (Blood of Zeus) y ya podemos ver el primer tráiler.

La trama se desarrolla en medio de una guerra entre la humanidad, guiada por los dioses, y un ejército de monstruos que emergió de los restos de los gigantes. El protagonista es Herón, un hábil joven que —igual que muchos otros héroes de los mitos griegos— descubre que es hijo de Zeus, rey de los dioses.

Sangre de Zeus fue anunciada por Netflix en marzo, pero fue promocionada originalmente con el nombre Dioses y Héroes. Es producida por Powerhouse Animation Studios, que ha trabajado en otras series animadas de Netflix como Castlevania y Seis Manos.

Las voces que podremos oír en la versión en inglés de Sangre de Zeus son Jason O’Mara (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.), como Zeus; Mamie Gummer (True Detective), como Electra; Derek Phillips (Friday Night Lights), como Herón; Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), como Evios; Jessica Henwick (Luke Cage), como Alexia; Melina Kanakaredes (The Resident), como Ariana; Claudia Christian (Babylon 5), como Hera; y Elias Toufexis (The Expanse), como Seraphim.

Sangre de Zeus comenzará a emitirse en Netflix a partir del 27 de octubre de 2020.

