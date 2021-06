Si bien continúa siendo un ícono de la cultura popular, el auge de Scooby-Doo pasó hace un buen rato. A pesar de ello, esta franquicia continua recibiendo películas animadas. Ahora, cabe señalar que la gran mayoría va directo a DVD y Blu-ray. La única excepción reciente fue ¡Scooby!, de la cual escribimos una reseña. Aunque Scooby-Doo ha visto mejores días, sin duda sigue siendo una de las propiedades intelectuales más lucrativas de Warner Bros.

No obstante, de vez en cuando Warner Bros. hace algo interesante con la franquicia.

Por medio de un tráiler, Warner Bros. Animation ha revelado que la próxima cinta animada de Scooby-Doo implicará un cruce con otra serie animada clásica: Coraje, el perro cobarde.

¿Cómo se llamará la película animada?

La cinta animada se llamará Straight Outta Nowhere: Scooby Doo Meets Courage the Cowardly Dog. En Colombia y el resto de Latinoamérica, la película llegará localizada como Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo conoce a Coraje el perro cobarde.

¿Cuándo será el estreno?

Straight Outta Nowhere llegará en formato digital, DVD y Blu-Ray el martes 14 de septiembre.

¿De qué tratará la película animada de Scooby-Doo y Coraje, el perro cobarde?

Dirigida por Cecilia Aranovich y escrita por Mike Ryan, Straight Outta Nowhere llevará a Misterios S.A. hasta Ningún Lugar, Kansas: el desolado poblado en el que viven Coraje y sus dueños, Muriel y Justo. Como es costumbre para Coraje, los protagonistas se ven involucrados en eventos sobrenaturales alrededor de una monstruosa cigarra gigante y su ejército de insectos. ¿Podrán Coraje y Scooby superar su cobardía y derrotar a esta amenaza?

Fuente: canal oficial de Warner Bros. Entertainment en YouTube