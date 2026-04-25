Se cancela el tercer semestre de Gen V, la serie no seguirá tras el final de la temporada 5 de The Boys

El ‘spin-off’ universitario ubicado en el universo de The Boys y disponible a través de Prime Video, Gen V, no tendrá una tercera temporada de acuerdo con Variety. “Aunque nos encantaría poder continuar la fiesta una temporada más en Godolkin, estamos comprometidos a seguir desarrollando las historias de los personajes de Gen V en la quinta temporada de The Boys y en otros proyectos del VCU que están por venir. Volverán a verlos”, declararon los productores ejecutivos de la serie, Eric Kripke y Evan Goldberg.

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Gen V se estrenó originalmente en 2023, mientras que la segunda temporada se emitió entre septiembre y octubre del 2025. Aunque el final de dicha temporada empata directamente con la quinta de The Boys, los personajes de Gen V aún están pendientes por aparecer. Los eventos de la serie ‘spin-off’ se ubicaban principalmente en la Universidad Godolkin, donde una joven generación de sujetos con súperpoderes sueñan con hacer parte de Los Siete de Vought.

“Gen V” se desarrollaba en la Escuela de Lucha contra el Crimen de la Universidad de Godolkin, donde jóvenes superhéroes se entrenaban para tener la oportunidad de unirse algún día a Los Siete. El reparto de la serie incluía a Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas y Hamish Linklater. El actor Chance Perdomo (Andre), uno de los protagonistas, falleció antes de grabar la segunda temporada.

Con el final de The Boys en su quinta y última temporada más la cancelación de Gen V, la única serie del universo de The Boys en desarrollo activo es la precuela Vought Rising, que narrará las aventuras de Soldier Boy (Jensen Ackles) y Stormfront (Aya Cash) en la década de 1950. Su estreno está previsto para 2027. Por otro lado está The Boys: México, de la que no se sabe mucho o si contará con la aparición de conocidos personajes.