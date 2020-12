Se revelan detalles de Star Wars: The Book of Boba Fett

La segunda temporada de The Mandalorian terminó con un poco de melancolía, pero su escena post-créditos nos mostró una asombrosa sorpresa con el regreso del cazador de recompensas Boba Fett, quien tendrá su propia serie. Jon Favreau confirmo que Star Wars: The Book of Boba Fett se encuentra en producción y se estrenará en el 2021, exclusivamente en Disney+.

The Book of Boba Fett hará parte de la línea argumental de The Mandalorian. Temuera Morrison continuará con su papel como el icónico cazador de recompensas y estará acompañado de Fennec Shand, interpretada por Ming-Na Wen. Robert Rodriguez —quien dirigió el capítulo 14 y marcó el regreso de Boba Fett— se unirá a Favreau y a Dave Filoni como productor ejecutivo.

Morrison ahora será quien portará el legado de Fett, encarnado por primera vez por el actor Jeremy Bulloch. Bulloch falleció a mediados de diciembre del 2020.

Esta serie hará parte de la línea de tiempo que ha estado estableciendo The Mandalorian desde su primera temporada. Recientemente, Lucasfilm anunció dos producciones que se unirán a este arco de historias: Rangers of the New Republic y Ahsoka.

También se ha dejado claro que esto no reemplazará la historia de The Mandalorian y la serie tendrá su tercera temporada en estreno para las fiestas de fin de año en el 2021.

Fuente: página oficial de Star Wars