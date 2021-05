Anunciada en el evento digital Disney Investor Day 2020, Secret Invasion es una de las muchas series de Disney+ que conformarán la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). No obstante, más allá de su anuncio, Marvel Studios no dio a conocer más información.

Afortunadamente, nueva información sobre esta serie se ha desvelado en los últimos meses. En esta ocasión, The Hollywood Reporter ha revelado a los directores de Secret Invasion.

¿Quiénes serán los directores de la serie Secret Invasion?

Thomas Bezucha y Ali Selim serán los directores de la próxima serie para Disney+: Secret Invasion.

Thomas Bezucha y Ali Selim —mejor conocidos por Big Eden (2000) y The Looming Tower (2018), respectivamente— serán los responsables de dirigir Secret Invasion.

¿De qué tratará la historia de Secret Invasion?

El nombre Secret Invasion es una referencia a la serie de cómics homónima de 2008-2009. Ambientada después de los eventos de Civil War (2006–2007), esta historia revela que la Tierra ha sido invadida por los Skrull durante los últimos años en represalia por la participación de los Vengadores en su guerra contra los Kree y las posteriores amenazas de Los Illuminati. ¿Su objetivo? Desestabilizar a la comunidad superheroica de la Tierra. Con este objetivo, una porción de la población mundial —incluyendo superhéroes— ha sido sustituida por Skrulls.

Ahora, cabe señalar que lo más probable es que la serie de Disney+ no adapte fielmente esta historia. Esto se debe principalmente al carácter benigno de los Skrull en el Universo Cinematográfico de Marvel. Se desconoce de qué tratará la historia de Secret Invasion.

¿Quiénes conformarán el elenco?

Los únicos confirmados para el elenco de Secret Invasion son Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn.

Por el momento se sabe que Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn reinterpretarán sus roles como Nick Fury y Talos, respectivamente. También ha habido reportes de que Olivia Colman, Emilia Clarke y Kingsley Ben-Adir estarán en la serie. Se desconoce qué roles interpretarán.

¿Cuándo será la fecha de estreno de Secret Invasion?

Por el momento, Secret Invasion no tiene fecha de estreno. No obstante, hay reportes no confirmados de que comenzará a filmarse este mismo año en algún lugar de Europa.

Fuente: The Hollywood Reporter