Cine y TV

Pudimos ver más de la serie animada Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu en Pokémon XP, nuevo tráiler e imágenes

Los valientes defensores de Galar.

Julian Ramirez
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Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Estamos presentes en la convención Pokémon XP en San Francisco y pudimos asistir a un panel «detrás de escenas» de Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu una nueva serie animada de animación cuadro por cuadro. Además de conocer su primer tráiler e imágenes exclusivas, conocimos algunos detalles detrás de cámaras

Anteriormente solo habíamos visto un afiche, pero ahora vimos su primer avance. Podremos ver los episodios cuando se estrenen en el servicio de streaming Disney+ en una fecha aún no revelada del año 2027.

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En esta serie seguimos las aventuras —eso no, «desventuras»— de los Pokémon Sirfetch’d y Pichu en su valiente misión de proteger a los demás Pokémon de Galar. Está siendo producida por Aardman Animations, el estudio de animación británico responsable de películas como Pollitos en fuga, Wallace & Gromit y Shaun la oveja y en la presentación pudimos ver las figuras que usaron para la animación.

Parece que —a diferencia de otras series animada de Pokémon— los humanos no harán su aparición en Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu, dejando que los adorables protagonistas se encarguen de todo.

Esta no es la primera serie animada con animación estilo ‘stop motion’ que hemos visto de Pokémon. En los últimos años pudimos disfrutar de dos temporadas de la bellísima Concierge Pokémon de Dwarf Studios en Netflix, pero esta nueva historia tendrá un estilo muy diferente enfocado en otra clase de comedia.

Además del panel sobre esta serie, en Pokémon XP también se realizaron conferencias sobre Pokémon Pokopia; entrevistas con Tsunekazu Ishihara, CEO de The Pokémon Company; y la inauguración de los torneos del Pokémon Championship 2026.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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